0553 313 94 23

Emekliği sevk edilen ve terfi alan general ve albay isimleri

15 Eylül'de emekliye sevk edilelecek general ve albayın isimleri son dakika gelişmesi olarak belli oldu. Jandarma Genel Komutanlığında emekliye sevk edilecek 34 general ve albay ile bir üst rütbeye terfi eden 18 general ve albayın isimleri Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte Emekliliğe sevk edilen general ve albay isimleri

13 Ağustos 2018 Pazartesi 08:44
Emekliği sevk edilen ve terfi alan general ve albay isimleri

15 Eylül'de emekliye sevk edilelecek general ve albayın isimleri son dakika gelişmesi olarak belli oldu. Jandarma Genel Komutanlığında emekliye sevk edilecek 34 general ve albay ile bir üst rütbeye terfi eden 18 general ve albayın isimleri Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte Emekliliğe sevk edilen general ve albay isimleri

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Resmi Gazete'de yayımlanan ve  15 Eylül 2018 tarihinden itibaren emekliye ayrılacak subaylar, Tümgeneral Güray Alpar, Tuğgeneral Mehmet Artar, Tuğgeneral Tanju Selçuk Yücel, Jandarma Kıdemli Albay Erdal Eren, Jandarma Kıdemli Albay Bektaş Arslan, Jandarma Kıdemli Albay Erhan Nazlı, Jandarma Kıdemli Albay İsmet Cansaran, Jandarma Kıdemli Albay Bülent Mercan, Jandarma Kıdemli Albay Ertuğrul Memiş, Jandarma Kıdemli Albay Dündar Aydın, Jandarma İKM. Kıdemli Albay Ayhan Özdemir, Jandarma MÜH. Kıdemli Albay Faik Eren, Jandarma Kıdemli Albay Ramazan Çalışkan, Jandarma Kıdemli Albay İsmail Güzel, Jandarma Kıdemli Albay Taner Güdükbay, Jandarma KUR. Kıdemli Albay Aziz Yılmaz, Jandarma KUR. Kıdemli Albay Yusuf Kelleli, Jandarma Albay Selahattin Özenli, Jandarma Kıdemli Albay Salih Akbaş, Jandarma Kıdemli Albay Süleyman Gürz, Jandarma Albay Cemal Akyıldız, Jandarma Kıdemli Albay Hacı Mehmet İnce, Jandarma Albay İbrahim Yılmaz, Jandarma Albay Ufuk Urgun, Jandarma Albay Oktay Koç, Jandarma Albay Hasan Çırak, Jandarma Kurmay Albay Hasan Topuz, Jandarma Albay Namık Kemal Çetinkaya, Jandarma PIT. Albay Alaaddin Demiryürek, Jandarma Albay Bülent Keskin, Jandarma Albay Ramazan Fatih Arslan, Jandarma Albay Murat Şağban, Jandarma Albay Ziya Kasacı, Jandarma Albay Celal Mahmut Solak olarak belirlendi. 

BİR ÜST RÜTBE ALAN SUBAYLAR 

Jandarma Genel Komutanlığı mensubu Tümgeneral Musa Çitil korgenralliğe, Tuğgeneral Hüseyin Kurtoğlu, İsmail Balıbek, Münir Güzel ve Ahmet Hacıoğlu tümgeneralliğe terfi ettirildi. Jandarma Kıdemli Albaylar Şakir Uslu, Yusuf Ziyaaddin Cavlak, Ünsal Bulut, İbrahim Koyuer, Murat Bulut, Halil Şen, Hüseyin Hilmi Atabay, Nuri Öztürk, Alper Sır, Cemil Lütfi Özkul, Selçuk Yıldırım, Ahmet Kavukçu ve Tekin Aktemur tuğgeneralliğe getirildi. 

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 08:44
  1. Jandarma genel komutanlığı
  2. Emekliliğe sevk edilen general ve albay isimleri
  3. Tümgeneral Güray Alpar
  4. Tuğgeneral Mehmet Artar
  5. Tuğgeneral Tanju Selçuk Yücel
  6. Jandarma Kıdemli Albay Erdal Eren
  7. Jandarma Kıdemli Albay Bektaş Arslan
  8. Jandarma Kıdemli Albay Erhan Nazlı
  9. Jandarma Kıdemli Albay İsmet Cansaran
  10. Jandarma Kıdemli Albay Bülent Mercan
  11. Jandarma Kıdemli Albay Ertuğrul Memiş
  12. Jandarma Kıdemli Albay Dündar Aydın
  13. Jandarma İKM. Kıdemli Albay Ayhan Özdemir
  14. Jandarma MÜH. Kıdemli Albay Faik Eren
  15. Jandarma Kıdemli Albay Ramazan Çalışkan
  16. Jandarma Kıdemli Albay İsmail Güzel
  17. Jandarma Kıdemli Albay Taner Güdükbay
  18. Jandarma KUR. Kıdemli Albay Aziz Yılmaz
  19. Jandarma KUR. Kıdemli Albay Yusuf Kelleli
  20. Jandarma Albay Selahattin Özenli
  21. Jandarma Kıdemli Albay Salih Akbaş
  22. Jandarma Kıdemli Albay Süleyman Gürz
  23. Jandarma Albay Cemal Akyıldız
  24. Jandarma Kıdemli Albay Hacı Mehmet İnce
  25. Jandarma Albay İbrahim Yılmaz
  26. Jandarma Albay Ufuk Urgun
  27. Jandarma Albay Oktay Koç
  28. Jandarma Albay Hasan Çırak
  29. Jandarma Kurmay Albay Hasan Topuz
  30. Jandarma Albay Namık Kemal Çetinkaya
  31. Jandarma PIT. Albay Alaaddin Demiryürek
  32. Jandarma Albay Bülent Keskin
  33. Jandarma Albay Ramazan Fatih Arslan
  34. Jandarma Albay Murat Şağban
  35. Jandarma Albay Ziya Kasacı
  36. Jandarma Albay Celal Mahmut Solak

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Zilhicce'nin ilk on günü yapılacak ibadet ve dualar
    1. Zilhicce'nin ilk on günü yapılacak..
    2. New York Times gazetesi yazdı!..
    3. Vahşet! Rahatsız ediyor diye köpeği av..
    4. Döviz provokatörlerine yönelik..
    5. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele..
    6. 'Spekülatif atakla karşı karşıyayız'
    7. ASELSAN'dan dev hamle!
    8. Uzmanlardan meyveli soda uyarısı! Çok..
    9. 50 füze TSK'ya teslim edildi
    10. Azerbaycan-Ermenistan sınırında..
    11. Zilhicce ayı ilk günü ne zaman?..
    12. Dergilik’te gazete okuyanlar Temmuz’da..
    13. Hatıra olsun diye çektiler, son..
    14. Zilhicce ayında yapılacaklar?
    15. Casper VIA A3 Plus ‘hem akıllı, hem..
    16. Zilhicce orucunun fazileti
    17. Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'den..
    18. Taraftarları taşıyan minibüs devrildi!..
    19. Lise nakil sonuçları MEB tarafından..
    20. Son bir haftada 47 terörist etkisiz..
    Meral Akşener'e cevap gecikmedi: Yavaş ol bakalım!
    Meral Akşener'e cevap gecikmedi: Yavaş ol bakalım!
    İran basını Başkan Erdoğan'ı konuşuyor! Sözleri büyük yankı uyandırdı
    İran basını Başkan Erdoğan'ı konuşuyor! Sözleri büyük yankı uyandırdı
    Kuveytli profesörden Türkiye için 'cihad' çağrısı! "Türk halkına destek olmak şer'i hükümdür"
    Kuveytli profesörden Türkiye için 'cihad' çağrısı! "Türk halkına destek olmak şer'i hükümdür"
    Erzurum'da ameliyat skandalı! 10'a yakın hasta enfeksiyon kaptı
    Erzurum'da ameliyat skandalı! 10'a yakın hasta enfeksiyon kaptı
    Milli duruş: Merter esnafı doları 4 TL'ye sabitledi!
    Milli duruş: Merter esnafı doları 4 TL'ye sabitledi!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Ebubekir Sifil: Döviz bozdurmak farz-ı ayn'dır
    Ebubekir Sifil: Döviz bozdurmak farz-ı ayn'dır
    Erdoğan sinyali verdi! PKK'yı titretecek açıklama
    Erdoğan sinyali verdi! PKK'yı titretecek açıklama