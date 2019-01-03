0553 313 94 23

Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu!

TÜİK tarafından açıklanan 2018 enflasyon rakamlarına göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 10.19 oranında zam yapılacak. Memurların alacağı zam ise 10.70 oldu.

03 Ocak 2019 Perşembe 10:16
Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu!

2.3 milyon emeklinin ve yüzbinlerce memurun merakla beklediği enflasyon rakamlarında son veri de açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı ve 2018 yılı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK açıklamasına göre Aralık ayında enflasyon 0.40 azaldı. Yıllık enflasyon ise 20.30 oldu. Açıklanan bu rakamlar memur ve emeklinin maaş zammını da belirledi. Peki 2019 yılında memur ve emeklinin maaş zammı ne kadar oldu?

SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zam oranı yüzde 10,19 oldu.

En düşük emekli maaşı 1000 TL olacak

Açıklanan bu rakamlar memur ve emeklinin maaş zammını da belirledi. Yapılacak zam sonrası en düşük emekli maaşı bin lira olacak.

2019 memur maaşları ne kadar olacak?

Memurların maaşlarına yansıyacak zam son 6 ayın enflasyon verilerine göre belirlenecek. Enflasyonun Aralık ayında da düşüş göstermesi ve memurlara yaklaşık yüzde 9-10 oranında zam yapılacağı tahmin ediliyor. Memurların zam oranları kıdemlerine göre değişiklik gösteriyor. Ocak ayında kesinleşecek olan memur maaşlarına 218 TL ve 1182 TL arasında zam yapılacak.Buna göre Anadolu Ajansı’nın rakamları göz önüne alındığında en düşük aktif memur maaşı 3.133TL’den 3.341 TL’ye yükselirken, mevcut görevde olan memurun zam miktarı 1.182 TL olarak gerçekleşecek.

Ayrıntılar geliyor...

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 10:16
  1. emekli zamları
  2. emekli zamları belli oldu mu
  3. emekliler ne kadar zam alacak
  4. emekli zammı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME - Metrobüs durağında kaza
    1. GÜNCELLEME - Metrobüs durağında kaza
    2. Şemdinli'de ele geçirildi!
    3. TUS ve STS başvuruları başladı
    4. Kalın'dan komşusunun kızı Damar için..
    5. Eczacılık fakülteleri "meslek icra..
    6. Emekli zamlı maaşları ve enflasyon..
    7. Gram altın 228 lira seviyelerinde
    8. İHH’dan 4 dilde 51 bin Kur'an-ı Kerim..
    9. Fiyat artışları (1)
    10. Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
    11. Memur ve emeklilerin zam oranı belli..
    12. 76ers'ı Embiid taşıdı
    13. Doğu Türkistan için yürüyen grup..
    14. İstifa eden başkanların yerine..
    15. Memur ve emeklinin zam oranı 2019 son..
    16. Piyasa güne artı rezervle başladı
    17. Futbolda ara transfer dönemi yarın..
    18. Örgüt bağını itiraf etti, itirafçı oldu
    19. Fenerbahçe Beko, galibiyet serisini..
    20. Enflasyon, Aralık 2018'de yüzde 0,40..
    Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek
    Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek
    Şener Şen'e Metin Akpınar sansürü!
    Şener Şen'e Metin Akpınar sansürü!
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    Atak, Atabey ve Ataak-S... Yerli olarak geliştirildi! Dışa bağımlılık bitti
    Atak, Atabey ve Ataak-S... Yerli olarak geliştirildi! Dışa bağımlılık bitti
    ABD'nin kirli planı! Bölge o iki ülkeye bırakılıyor
    ABD'nin kirli planı! Bölge o iki ülkeye bırakılıyor

    Günün Karikatürü

    2 Ocak 2019
    Avrupa resmen duyurdu! O para artık basılmayacak
    Avrupa resmen duyurdu! O para artık basılmayacak
    Başkonsolostan tokat gibi cevap! 'Kes lan FETÖ'cü'
    Başkonsolostan tokat gibi cevap! 'Kes lan FETÖ'cü'