Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyesi 5-9 Ağustos arasında hesaplara geçecek Milyonlarca SSK-SGK Bağkur emeklisinin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyesi için tarih netleşti. Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinin 5-9 Ağustos arasında hesaplara geçmesi bekleniyor.

12.3 milyon emekli yılın ilk bayramikramiyesini 31 Mayıs'ta aldı. Yılın ikinci zammını da bu haftadan itibaren hesaplarında görecek olan emekliler, ardından Kurban Bayramı ikramiyesini alacak. Tüm emekliler Ağustos'ta 1000 TL Kurban Bayramı ikramiyesi alacak. İkramiyenin 5-9 Ağustos arasında ödenmesi bekleniyor. Kesin tarihi Sosyal Güvenlik Kurumu duyuracak.

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