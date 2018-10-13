Emeklilerin banka kredi borçları siliniyor mu? 

Binlerce emekliyi ilgilendiren son dakika gelişmesi yaşandı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin banka kredi faizlerinin silinmesi ve borçlarının tekrardan yapılandırılması için Meclis Başkanlığına teklif sunuldu.

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, emeklilerin kredi faizlerinin silinmesi ve borçlarının yeniden yapılandırılmasını öngören bir kanun teklifi hazırlayarak TBMM Başkanlığına sundu. Demirtaş, ‘’Emeklinin biraz olsun nefes almasını sağlamak için kredi borç faizleri silinmeli ve borçları 36 aya kadar yeniden yapılandırılmalıdır’’ ifadesini kullandı. Ünal Demirtaş teklife ilişkin, “Türkiye'de 8 milyonu yaşlılık aylığı, 4 milyonu ise hak sahipliği olmak üzere toplam 12 milyon emekli bulunuyor. 2000 yılından önceki çalışma gün sayısının yüzde 70'lik aylık bağlama oranı, 2000 yılı sonrası yüzde 55'e, 2008 yılında yapılan yasal değişiklikle, emeklilik türüne göre yüzde 35 ve yüzde 40'a indirilmiştir. Bu da emekli maaşlarının erimesine yol açmıştır. Bugün ülkemizdeki emeklilerin yüzde 80'i, maalesef asgari ücretin altında aylık almaktadır. İfadesini kullandı.