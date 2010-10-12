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Emeklilerin gözü Başbakan Erdoğan'da

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, 2011 yılı işçi ve Bağ-Kur emekli maaşlarıyla ilgili çalışmaları tamamladıklarını, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün, AK Parti grup toplantısında 2011 yılı Ocak ve Temmuz ayı emekli maaşlarına yapılacak zammı açıklayacağını bildirdi

12 Ekim 2010 Salı 09:00
Emeklilerin gözü Başbakan Erdoğan'da

Bakan Dinçer, Başbakanlık Yeni Bina'da, Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Plan konusunda düzenlenen basın toplantısında, açıklamanın hangi emeklilere ilişkin olacağı sorusu üzerine Dinçer, “2011 yılı için emeklilere vereceğimiz maaş artışlarıyla ilgili düzenlemeyi kastettim. Biliyorsunuz devlet memurlarının maaşlarıyla ilgili artışlar belli olmuştu, emeklilerimizinki henüz belli olmamıştı. O çalışmaları da tamamladık. Dolayısıyla yarın Sayın Başbakanımız 2011 yılı Ocak ayında ve Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak zammı da açıklayacak” diye konuştu.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 13:39
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