Emeklilerin gözü Başbakan Erdoğan'da

Bakan Dinçer, Başbakanlık Yeni Bina'da, Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Plan konusunda düzenlenen basın toplantısında, açıklamanın hangi emeklilere ilişkin olacağı sorusu üzerine Dinçer, “2011 yılı için emeklilere vereceğimiz maaş artışlarıyla ilgili düzenlemeyi kastettim. Biliyorsunuz devlet memurlarının maaşlarıyla ilgili artışlar belli olmuştu, emeklilerimizinki henüz belli olmamıştı. O çalışmaları da tamamladık. Dolayısıyla yarın Sayın Başbakanımız 2011 yılı Ocak ayında ve Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak zammı da açıklayacak” diye konuştu.