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Emeklilere promosyon jesti

Türkiye Emekliler Derneği Erzurum şube Başkanı Ahmet Degen, dernek üyesi olan emekliler için bankalar ile yaptığı görüşmeler sonucunca promosyon bedelini 1000 TL’ye yükseltti.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 14:40
Emeklilere promosyon jesti

Türkiye Emekliler Derneği Erzurum şube Başkanı Ahmet Degen, dernek üyesi olan emekliler için bankalar ile yaptığı görüşmeler sonucunca promosyon bedelini 1000 TL’ye yükseltti.


Ağır yaşam koşulları karşısında zor günler geçiren emekliler için Dernek Başkanı Ahmet Degen, başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Daha önce emekliler için özel konut projesi başta olmak üzere bir çok kalemde üyeleri için yoğun mesai harcayan Türkiye Emekliler Derneği Erzurum Şube Başkanı Ahmet Degen, son olarak bankalardan maaşlarını alan dernek üyeleri için promosyon bedellerini yükseltti.


Başkan Degen, "Bankalar ile yaptığımız görüşmeler neticesinde emeklilerimiz için promosyon bedellerini en üst seviyeye çıkarmayı başardık. Yeni yaptığımız bu çalışma sonucunda maaşlarını değişik bankalardan alan emeklilerimiz, derneğimizin anlaşmaya vardığı bankaya müracaat etmeleri durumunda 1000 Tl promosyon parası alacaklar. Dernek üyesi emeklilerimiz ayrıca yine maaşlarını alacakları bu bankadan çok düşük faizle kredide çekebilecek. Yeni yaptığımız bu anlaşmanın hakkında bilgi almak isteyen emeklilerimiz Mumcu Caddesi Pasin İş Merkezinin 1. katında bulunan dernek binamıza gelerek bizlerden bilgi alabilecekler" dedi.


Emeklilere yapılan zam yüz güldürmedi


Dernek Başkanı Ahmet Degen, temmuz ayının başında emekli maaşlarına yapılan zam oranlarının tam bir hayal kırıklığını yaşattığını ifade ederek, maaşlara verilen zamların emekliler tarafından tepki topladığını belirtti. Önümüzdeki günlerde Ankara’da yapılacak olan Başkanlar kurulu toplantısına katılacak olan Türkiye Emekliler Derneği Erzurum Şube Başkanı Ahmet Degen, "Başkanlar kurulu toplantısından sonra emeklilere ek ödeme için yine Türkiye Büyük Millet Meclisi başta olmak üzere bazı bakanlıklarda çalışmalar yapacağız. En azından zamdan umduğunu bulamayan emeklilerimiz belki ek ödemelerin gerçekleşmesi ile bir nebzede olsa rahatlar. Ek ödeneğin bir an önce hayatiyete geçmesini istiyoruz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 14:40
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