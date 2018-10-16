"Emeklilerde elini taşın altına koyarak fedakarlık yapmalı!"

Taha Emre ÖZDEMİR / Yeniakit.com.tr

2019 yılı Ocak ayında tüm emeklilerin ve memurların maaşlarına zam yapılacak. Bunun yanı sıra 1 milyon 650 bin emekli ve memura ekstra zam planlanıyor. Hazırlıklarda artık son gelinirken düzenleme ise meclis yolunda.

Yaklaşık 12.5 milyon emekli merakla bekliyor

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 6 aylık enflasyon oranında zam yansıtılırken, memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 4 artış ve enflasyon farkı verilecek. Ayrıca 150 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisi ile 5 meslekteki memurlara ve bu görevlerden emekli olmuş kişilere ekstra zam söz konusu olacak.

Kısa süre içinde Meclis'e taşınması beklenen düzenleme ile maaşı bin liranın altında olan 150 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisine seyyanen zam yapılacak. Böylece maaşı bin liranın altında emekli kalmayacak. Bin liranın altındaki maaşlar da bin liraya tamamlanacak.

Akit Soruyor ekibi bugün emeklilere mikrofon uzattı. Onlara, "Ocak ayında emeklilere yapılması planlanan zam oranını yeterli buluyor musunuz?" sorusunu yöneltti. Mikrofon uzattığımız birçok emekli son dönemde elektrik, doğalgaz ve gıda gibi ürünlere yapılan zamları hatırlattı. Yapılacağı konuşulan zam miktarının yetersiz kalacağını söyledi. Bir kişi de emeklilerin de elini taşın altına koyması gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizi bütçesinde açıklar olduğu için tam yeterli değil ama şimdilik yeterli olması lazım. Birazda emekliler fedakarlık yapmalı. Değil mi?"