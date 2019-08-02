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Emeklilere konut için Başkan Sekmen harekete geçti

30 Temmuz tarihinde Toplu Konut İdaresinin Erzurum’da 1000 konut için yaptığı kura çekiminde umutlarını yitiren Emekliler için Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen kolları sıvadı.

02 Ağustos 2019 Cuma 14:13
Emeklilere konut için Başkan Sekmen harekete geçti

30 Temmuz tarihinde Toplu Konut İdaresinin Erzurum’da 1000 konut için yaptığı kura çekiminde umutlarını yitiren Emekliler için Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen kolları sıvadı.


Türkiye Emekliler Derneği Erzurum Şube Başkanı Ahmet Degen, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile yaptığı görüşmede 2 bin konut sözü aldı. Konutlar için Kurban bayramı sonrası çalışmalar başlayacak.


Dernek Başkanı Ahmet Degen, "Toplu Konut İdaresi (TOKİ) nin Erzurum’da yaptığı 1000 konutluk kura çekiminde 250 emeklimizi sevindirdik. Ancak kurada ismi çıkmayan binlerce emeklimiz ise hayal kırıklığı yaşadı. Bu kura çekimi TOKİ’nin organizasyonuydu. Yine de Toplu Konut İdaresi, yaptığımız girişimler sayesinde 250 daireyi emeklimize ayırmıştı. Ancak altını bir kez daha çizerek söylüyorum ki bu kura çekimi emeklilerimiz için değildi. Bizler emeklilerimiz için özel bir konut projesi üzerinde çalışıyoruz. Bunu daha önce sık sık beyan etmiştik. Kura çekimi sonrası umutları azalan emeklilerimiz için dernek olarak Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen ile detaylı bir görüşme yaptık. Bakanımız Sekmen de emeklilerimiz için bayram sonrası 2 bin konut yapımı konusunda söz verdi. Üstelik bu konutlar şehrin muhtelif yerlerinde yapılacak. Sadece emeklilerimiz için yapılacak olan bu konutlarla ilgili Başkan Mehmet sekmen çok güzel düşünceler sergiliyor. Yıllardan beridir ev sahibi olma hayaliyle yaşayan emeklilerimiz için özel proje herkesi memnun edecek boyutta. Çünkü bu projeye Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ayrı bir önem veriyor. Kurban bayramı sonrasında yeni konutların yapılması için girişimleri hızlandıracağız. Şunu da net bir şekilde belirtelim ki yapılacak olan 2 bin konut sadece emeklilerimize verilecek. Üyelerimizin sorunlarına karşı büyük bir duyarlılık gösteren Başkan Mehmet Sekmen’e sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet sekmen Bayram sonrası Gerek Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve gerekse Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’un Erzurum’a geleceğini ve emeklilerin özel konut projesini kendilerine ileteceğini de belirtti. Geniş ve kapsamlı bir çalışma sergileyeceğiz. Hedefimiz 2023 yılına kadar üyelerimizin tamamını ev sahibi yapmak. 4 yılda 10 bin konut yapımı için yoğun bir tempoda çalışacağız. Emeklilerimiz asla umudunu kaybetmesin. Sadece üyelerimizden isteğimiz biraz sabırlı olsunlar. Çünkü Toplu Konut idaresinin kura çektiği konutlar için emeklilerimizin peşinat verme gibi bir şansı yoktu. Bizim üstünde durduğumuz konu, emekli üyelerimizin hiç peşinat vermeden kira öder gibi ev sahibi olmaları. bu konuda da devletin en üst kademesine kadar herkesle irtibatlarımızı sürdürüyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 14:13
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