Emeklilere ek ödemeler ne zaman ve ne kadar olacak? | Son dakika emekli zam haberleri

Milyonlarca emekli 2019 Ocak zamında sonra şimdi de temmuz ayında alınacak ek ödeme zammını merak ediyor. SSK ve Bağkurlu emeklilerini ilgilendiren yeni gelişme haberlerini sizler için derledik. Emeklilerin gelirleri her ay maaşlarına eklenen ek ödemeyle artıyor. Hem ek ödeme tutarı hem de yüzde 5 sınırı Temmuz'da yükselecek. Peki Emeklilere ek ödemeler ne zaman ve ne kadar olacak? Emeklilere yapılacak olan ek ödemeler ne kadar olacak? Emeklilere yapılacak ek ödemeler ne zaman hesaplara yatacak? Hangi emekli ne kadar maaş alacak? SSK ve Bağkurlu emeklileri ilgilendiren haberimizin detayları.

Emeklilere ek ödemeler ne zaman ve ne kadar olacak? SSK ve Bağkur'dan emekli olan vatandaşlara 53.6 TL ile 215.63 TL arasında ek ödemeler yapılıyor. Bu ödemeler 2019 Temmuz ayında artacak. İşte milyonlarca emekliyi ilgilendiren haberin detayları...

Vergi iadesinin yerine getirilen ek ödeme, net maaşın yüzde 4'ü, 5'i oranında oluyor. Maaşı düşük olan emekliler yüzde 5 ek ödemeden yararlanıyor. Burada bir gelir sınırı bulunuyor. Bu yılın ilk yarısı için bu sınır bin 224 lira 81 kuruş. Yani maaşı bin 224 lira 81 kuruşun altında olanlar yüzde 5, üstünde olanlar yüzde 4 ek ödeme alıyor. Halen SSK ve Bağ-Kur emeklilerine aylık 53.6 ile 215,63 lira arasında ek ödeme veriliyor. Hem ek ödeme tutarı hem de yüzde 5 sınırı Temmuz'da yükselecek. Temmuz'da ek ödeme tutarı zamlanan yeni maaş üzerinden hesaplanacağı için artacak. Yüzde 5 ek ödeme sınırı da memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek. Memur maaşları Temmuz'da en az yüzde 5 zamlanacak. Buna göre; ek ödemede yüzde 5 sınırı en az bin 286 lira 5 kuruşa çıkacak. Yani maaşı bin 286 lira 5 kuruşun altında olanlar yüzde 5, üstünde olanlar yüzde 4 ek ödeme olacak. Eğer enflasyon farkı oluşur ve memurların Temmuz zammı yükselirse, yüzde 5 sınırı yükselecek.

Emekli maaşları ne kadar artacak?

Emekliye çifte zam müjdesi. Milyonlarca emeklinin bu yaz maaşları artacak. 12 milyondan fazla emekli yazın iki ayrı ikramiye ile birlikte 2000 lira alacak. SSK-Bağ-Kur emeklileri enflasyon zammı alacak, memur emeklileri de hem zam hem de enflasyon farkına kavuşacak. İşte emeklilerin yüzünü güldürecek haberin ayrıntıları. Emekliler için bu yaz önemli ödemelerin olduğu bir dönem haline gelecek. Ramazan ve Kurban bayramlarında 1000'er lira ikramiye alacak olan emekliler ayrıca Temmuz ayından sonra da maaş artışı yaşayacak.

Maaş artışı memur emeklileri için çifte zam anlamına da geliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise hem enflasyon oranında zam alacak hem de ek ödemelerinde artış yaşayacak. Bu yaz gerçekleştirilecek gelir artırıcı gelişmeler şöyle olacak:

Emekliye mayıs ayının sonunda ikramiye mi var? Mayıs ayının son günlerinde yani Ramazan bayramından önce 12,5 emeklinin hesaplarına biner lira ikramiye ödemesi yapılacak.

Ramazan bayramından önce emekli olanlar da bu paradan yararlanacak. İkramiye için herhangi bir yere başvurmaya gerek olmayacak. Para 27-31 Mayıs tarihleri arasında hesaplara geçecek.

SSK ve Bağ-Kur'luya ek ödeme mi? SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı ile birlikte yeni zamlarına kavuşacak.

Bu zamlar Temmuz ayına kadar gerçekleşecek 6 aylık enflasyon oranı kadar olacak. Tahminler zammın yüzde 10'a yaklaşacağını gösteriyor. Emeklilerin ayrıca yüzde 4 oranındaki ek ödemeleri de bu zamla birlikte artacak.

Memur emeklisine sözleşme zammı var mı?Temmuz ayında memurlar ve memur emeklileri yüzde 5 oranında toplu sözleşme zammı alacak.

Bu zammın ardından oluşacak 6 aylık enflasyon farkı da artışa eklenecek ve hesaplara yatırılacak. Böylece memur emeklileri çifte zam almış olacaklar.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman? Ağustos ayında ise Kurban Bayramı dolayısıyla ikinci ikramiyeler de emeklilerin hesabına yatırılacak.

Mayıs'ta bin lira ikramiye alan emekliler bu kez 5-9 Ağustos tarihleri arasında bin lira daha alacak. Bu paralarda emeklilerin hesaplarına yatırılacak.