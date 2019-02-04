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Emekli Ramazan ve Kurban bayram ikramiyesi son dakika ne zaman ödenecek?

Emekliler 2019 Ocak zammının ardından şimdi de Ramazan ve Kurban Bayramlarında bin er lira bayram ikramiyesini alacak olmanın heyecanınını yaşıyor. 4 Haziran 2019’da Ramazan Bayramı başlıyor. 11 Ağustos 2019’da ise Kurban Bayramının birinci günü. Milyonlarca emekli bayram öncesinde ikramiyelereni almış olacak. Peki emekliye bayram ikramiyesi 2019'da verilecek mi? Emekliye bayram ikramiyesi ödemesinden kimler yararlanacak? Emeklinin Ramazan ve Kurban bayram ikramiyesi ne zaman hesaplarında olacak? 2019 bayram ikramiyesi ödemeleri ne zaman? Emeklilere bayram ikramiyesi son dakika

04 Şubat 2019 Pazartesi 11:25
Emekli Ramazan ve Kurban bayram ikramiyesi son dakika ne zaman ödenecek?

Emekliler 2019 Ocak zammının ardından şimdi de Ramazan ve Kurban Bayramlarında bin er lira bayram ikramiyesini alacak olmanın heyecanınını yaşıyor. 4 Haziran 2019’da Ramazan Bayramı başlıyor. 11 Ağustos 2019’da ise Kurban Bayramının birinci günü. Milyonlarca emekli bayram öncesinde ikramiyelereni almış olacak. Peki emekliye bayram ikramiyesi ödemesinden kimler yararlanacak? Emeklinin Ramazan ve Kurban bayram ikramiyesi ne zaman hesaplarında olacak? 2019 bayram ikramiyesi ödemeleri ne zaman?

Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Diyanet takvimine göre dini bayramlarımızdan Ramazan ve kurban bayramında milyonlarca emekli hem bayramın sevincini yaşarken hem de 1000 TL verilen bayram ikramiyesini alacak olmasın heyecanını yaşayacak. Emekliye bayram ikramiyesi 2019'da verilecek mi? Bu yıl Ramazan Bayramı 4-6 Haziran'da kutlanacak. 3 Haziran arefe günü. 1 ve 2 Haziran da hafta sonuna denk geliyor. Bu nedenle emeklilere bin liralık bayram ikramiyesinin Mayıs sonunda ödenmesi bekleniyor.

Emeklilere bayram ikramiyesi son dakika. Emeklilerin hesabına bin lira tutarındaki ödemeler büyük ihtimalle 27-31 Mayıs arasında yatırılacak. Böylece emekliler bu yılın ilk bayram ikramiyesini almış olacak.Ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bu yılın ilk ikramiyesinden yararlanacak. Yeni emekliler, bu tarihten itibaren verilecek tüm bayram ikramiyelerini alabilecek, 2019'da 2 bin lirayı cebine koyacak. Ağustos da emekliler için yine ikramiye ayı olacak. Emeklilere, bu yılın ikinci bayram ikramiyesi ödenecek. Kurban Bayramı 11-14 Ağustos'ta kutlanacak. Arefe günü de 10 Ağustos Cumartesi'ye denk geliyor. İkramiyenin de bu tarihten önce, 5-9 Ağustos'ta ödenmesi bekleniyor. Yine bu tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bin liralık ikramiyeden yararlanabilecek. İkramiye ödemelerinin yapılacağı kesin tarih Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulacak.

İkramiye sadece emeklilere değil, SGK'dan vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara da veriliyor. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödeniyor. Dul ve yetim aylığı alanlara ölüm aylığı oranına, sürekli iş göremezlik geliri alanlara da sürekli iş göremezlik oranına göre ikramiye hesaplanıyor. 2 aylık birden alanlara ise ölüm aylığı oranı yüksek dosya baz alınarak ödeme yapılıyor.

Ramazan ve Kurban Bayramı ne zamam?

3 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi

4 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün

5 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün

6 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün

Kurban bayramı ne zaman 2019

10 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi

11 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün

12 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün

13 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün

14 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 11:25
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