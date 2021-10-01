Emekliler zor günler geçiriyor! ‘Enflasyon desteği verilsin’ önerisi yapıldı

Konuyla ilgili Bild gazetesine konuşan CDU Emeklilik ve sosyal yaşam uzmanı Dennis Radtke, özellikle elektrik ve gıda ürünlerinin yaklaşık yüzde 5 dolayında zamlandığı Almanya’da çok az maaş alan emeklilere 500 euro dolayında ek ödeme yapılması önerisinde bulundu.

Aynı şekilde Federal Sosyal Yardım Birliği (VDK) Başkanı Verena Bentele de dar gelirli emekli maaşlarına 100 euro zam yapılmasını istedi. Temel maaş alan emeklilere aylık 3 euro gibi zam geldiğini söyleyen Bentele, “Artan fiyatlar karşısında fıkra gibi bir durum” dedi. Yakın zamanda yıllık enflasyon oranının yüzde 5 seviyesine çıkmasının beklendiğini söyleyen SPD sosyal yaşam uzmanı Ralf Stegner ise artan fiyatlar karşısında ezilen tüm çalışanların maaşlarına enflasyon ek zammı önerisinde bulundu.

Bavyera İstatistik Dairesi’nden verilen bilgiye göre artan enflasyon rakamlarının büyük ölçüde hayat pahalılığına neden olduğu belirtildi. En fazla artışın yüzde 78.5 ile konut yakıt fiyatlarında olduğu, bunu yüzde 28.4 ile benzin fiyatlarının takip ettiği belirtilen açıklamada, temel gıda fiyatlarının ise yüzde 4.7 oranında zamlandığına dikkat çekildi. Hayat pahalılığına ana neden olarak tüm dünyada arttığı belirtilen enerji fiyatları ile Pandemi nedeniyle ortaya çıkan tedarik sıkıntısı gösteriliyor.