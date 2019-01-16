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Emekliler yakıt ve kira desteği istiyor

Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün:- "Kira fiyatlarındaki artış ve ısınma giderlerinin yükselmesi emeklilerimizin hanehalkı tüketim harcamalarını yükseltiyor. Bu harcamalar bin lira aylık alan bir emeklinin gelirinin yaklaşık yüzde 60'ına denk geliyor"- "Enflasyondan kaynaklı artışlar emeklilerimizin giderlerindeki artışları karşılamakta yetersiz kalıyor. Emeklilerimizin bilhassa kış aylarında yakıt ve kira desteğine ihtiyaç duyduğu açıkça ortadadır"

16 Ocak 2019 Çarşamba 11:17
Emekliler yakıt ve kira desteği istiyor

ANKARA (AA) - ÖZCAN YILDIRIM - Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, kira fiyatlarındaki artış ve ısınma giderlerinin yükselmesinin emeklilerin hanehalkı tüketim harcamalarını artırdığını belirterek, "Emeklilerimizin bilhassa kış aylarında yakıt ve kira desteğine ihtiyaç duyduğu açıkça ortadadır." dedi.

Ergün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kira, yakıt, aidat, elektrik, su ve benzeri kalemlerin bir ailenin harcamalarının önemli bölümünü oluşturduğuna dikkati çekti.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı enflasyon oranları ile hanehalkı tüketim harcamaları rakamlarının yaşam koşullarından uzak olduğunu öne süren Ergün, şunları kaydetti:

"Kira, yakıt, aidat, elektrik, su ve benzeri kalemlerin bir ailenin harcamalarının yüzde 20 veya 30'u arasında kaldığına inanmak mümkün görünmüyor. TÜİK'in bu hesaplamaları hangi ülkede yaptığını açıkçası çok merak ediyoruz. Yeni yılla birlikte kira fiyatlarındaki artış ve ısınma giderlerinin yükselmesi emeklilerimizin hanehalkı tüketim harcamalarını yükseltiyor. Bu harcamalar bin lira aylık alan bir emeklinin gelirinin yaklaşık yüzde 60'ına denk geliyor. TOKİ konutları tarzında bir evdeki yaşam koşullarında ise kira, aidat, ısınma, aydınlatma gibi harcamalar ortalama seviyede aylık alan bir emeklinin aylığının yarısını götürüyor."

- "Talebimiz ek bir ödemenin yapılması"

Emeklilerin ya önceki yaz harcamalarından kısmak ya da bir sonraki yaz aylarına borçlanmış girmek suretiyle kışı atlatmaya çalıştığını belirten Ergün, şöyle konuştu:

"Enflasyondan kaynaklı artışlar emeklilerimizin giderlerindeki artışları karşılamakta yetersiz kalıyor. Emeklilerimizin bilhassa kış aylarında yakıt ve kira desteğine ihtiyaç duyduğu açıkça ortadadır. Hükümetten talebimiz, zorlu kış koşullarında geçimlerine katkı sağlayacak şekilde emeklilere 'kira ve yakacak yardımı' adı altında ek bir ödemenin yapılmasıdır."

Ergün, ülkenin imar ve inşasında alın teri olan emeklilerin insan onuruna yakışan bir yaşamı hak ettiğini söyledi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 11:17
  1. TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün
  2. Türkiye Emekliler Derneği
  3. yakıt ve kira desteği

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