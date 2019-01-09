Emekli zammı temmuz 2019 son dakika ne kadar? Emekliler temmuzda ne kadar zam alacak?

Emeklilerin 2019 yılına ilişkin maaşlarına yapılan zam oranları belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 10.19 zamlı maaş alırken, memur emeklileri ise maaşlarını ocakta yüzde 10.73 zamlı alacak. Emekli temmuz zammı son dakika ne kadar?

2019 asgari ücret net 2,020 TL olmasıyla birlikte gözler bu kez aralık ayı enflasyon rakamlarına çevrilmişti. Zira aralık ayına ilikin enflasyon rakamları milyonlarca emekli için 2019 yılına ilişkin maaşlarına yapılacak zam oranlarını belirleyecekti. TÜİK, aralık ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte emeklilerin 2019 yılında alacağı emekli zam oranları da netlik kazanmış oldu. Emeklilerin geliri bu ay artıyor. 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı 2018'in ikinci 6 aylık döneminin enflasyon oranı olan yüzde 10.19 zamlanırken; bu artış gelirleri 104,08 lira ile 498,51 lira arasında yükseltecek.

En düşük emekli maaşı aralık'ta bin 21 lira 40 kuruş seviyesinde bulunuyordu. Bu maaş, yüzde 10.19 zam ile birlikte bin 125 lira 48 kuruşa ulaşacak. En yüksek emekli aylığı ise Aralık'taki 4 bin 892 lira 19 kuruş seviyesinden 498,51 lira artacak. Böylece en yüksek aylık 5 bin 390 lira 70 kuruşa çıkacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklisine ne kadar ek ikramiye ödenecek?

Açıklanan 2018’in temmuz-aralık dönemi enflasyonuna göre SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri yeni yılda maaşlarını yüzde 10.19 zamlı alacak. En düşük SSK emekli aylığı ek ödeme ile birlikte 1.964 liraya çıkacak. Toplu sözleşmeye göre yüzde 4’lük zammın üzerine enflasyondan kaynaklı yüzde 6.73’lük fark da eklendiğinde, memur emekli maaşlarını ocakta yüzde 10.73 zamlı alacak. Böylece en düşük memur emekli maaşı da 2 bin 379 lira olacak.

Emekli maaşları ne zaman yatacak?

Emeklilerin zamlı maaşları bu ayın içerisinde hesaplarına yatırılacak. SSK emeklileri ayın 17'si ile 26'sı arasında tahsis numarasının son rakamına göre belirlenen tarihlerde, Bağ- Kur emeklileri de ayın 25'i ile 28'i arasında yeni maaşlarına kavuşacak. Emekliler bu yıl bir kez daha zam, 2 bin lira da bayram ikramiyesi alacak.

Emekliler Temmuz 2019'da ne kadar zam alacak?

Hem görevdeki memurlar hem de emeklileri senede iki kere, ocak-temmuz döneminde maaşlarını zamlı alıyor. Zam oranları ise toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor. Üzerine, geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı bir fark oluşursa da bu fark maaş zammına yansıyor. 2017 Ağustos’unda yapılan son toplu sözleşmeye göre de memur ve emeklileri, 2019 da ocak-temmuz döneminde yüzde 4, temmuz-aralık döneminde yüzde 5 zam alacaklar. Ocak zamları yüzde 10.19 olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri yeni maaşlarını almaya hazırlanıyor. Emekliler, Temmuz'da da ikinci zamlarını alacak.