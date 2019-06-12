0553 313 94 23

Emekliler Sendikası Akhisar Şubesi 1. Olağan Kongresi yapıldı

DİSK’e bağlı Emekliler Sendikası Akhisar Şubesi 1.

12 Haziran 2019 Çarşamba 17:08
Emekliler Sendikası Akhisar Şubesi 1. Olağan Kongresi yapıldı

DİSK’e bağlı Emekliler Sendikası Akhisar Şubesi 1. Olağan Kongresi Akhisar Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşti. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Akhisar İlçe Başkanı İsmail Fikirli’nin de katıldığı kongrenin divan başkanlığını Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Ercan Çınarlı Divan Başkanlığı’nı yürüttü.


Seçimli kongrenin tek adayı Mehmet Curaoğlu yaptığı konuşmada, "Biz emekliler 1995 yılından bu yana sendika kurarak örgütlü yaşam mücadelesi vermekteyiz. 1. Olağan kongremizi, bizlerin örgütlenme ve mücadele isteğimizi ortaya koyması açısından önemsiyoruz. Ülkemizde 12 milyon civarında emekli var, hızla üye sayımızı artırıp taleplerimizi öne çıkararak mücadeleyi yükseltmeliyiz. Sendikamız 9 Şubat’ta başlattığı kuruluş sürecini kısa sürede tamamlayarak hızla üye sayısını artırıp, demokrasi mücadelesinde yerini alan önemli kuruluşlar arasında sayılacaktır. Çünkü biz emeklilerin çocuklarımıza, torunlarımıza ve doğanın korunmasına karşı sorumluluklarımız var. Bu sorumluktan asla kaçamayız diye düşünüyorum. Tüm emeklileri Disk-Emekli-Sen çatısı altında örgütlenmeye çağırıyorum. Bizler dernek değil sendikal örgütlenme yaparak taraf olmak istiyoruz.” dedi.


Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ise kongrede yaptığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Sendikalar ile seçim öncesi de görüşmeler yapıp çalışma felsefelerimizi ortaya koymuştuk. Göreve başladığımız zamandan beri hızlıca çalışmaya devam ediyoruz. Yaptığımız her işte daha önceki belediye anlayışı ile aramızdaki farkı ortaya koymaya çalışıyoruz. Gerek yaptığımız toplu iş sözleşmesi ile sendikalar ile olan ilişkimiz ile işçilerimize verdiğimiz haklar ve önem ile bu farkı her geçen gün arttırıyoruz. Bu ülkede maalesef emeklilerimizin durumu istediğimiz gibi değil. Yardım olarak verilen sadaka kültürü ile verilen bir anlayış var. Ama her zaman için maalesef bu böyle oluyor” dedi.


Faaliyet raporu ve gelir-gider tablosunun açıklanmasının ardından kongre sona erdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 17:08
  1. doğa
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tosya’da Haziran ayı meclis toplantısı yapıldı
    1. Tosya’da Haziran ayı meclis toplantısı..
    2. ‘Muhteşem Yüzyıl’ın kıyafetlerini..
    3. "Türkiye Filistin'e teknik desteğe..
    4. Su arızası giderildi
    5. Manisa BBSK Ceyhun Cabadak ile..
    6. Yağ aldırma ameliyatının ardından..
    7. Antalya’da 7 ton etil alkol ele..
    8. Siirt’te traktör ile minibüs çarpıştı:..
    9. Faytonların atları tarımın hizmetine..
    10. TBMM Genel Kurulu
    11. Kula Halk Eğitim Merkezinden yılsonu..
    12. Zabıtadan kural tanımaz sürücülere..
    13. Devrek’te Yaz Şenlikleri stantları..
    14. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 2019..
    15. AK Parti'nin itirazı sonrası YSK'dan..
    16. Askere alma kanun teklifinde yeni..
    17. Suudi Arabistan askeri darbe..
    18. Şimşek’ten ihracat vurgusu: "Türkiye..
    19. "Emek ve Adalet Yürüyüşü"
    20. "Ağın’da Kerevit Yolculuğu" Projesi..
    21. Devrek Belediyesinden ücretsiz..
    22. Devrek’e vekaleten atanan kaymakam..
    23. Bafra’da Yaz Spor Okulları kayıtları..
    24. Şehit Uzman Çavuş Ede son yolculuğuna..
    25. Çevre Haftası etkinliklerinde çocuklar..
    26. Karmod, Çekya'da showroom açtı
    27. "31 Mart öncesi vaatte bulunduk..
    28. Yalova’da çevre dostu okullara "yeşil..
    29. Mersin, Kasım 2020’de yapılacak 14...
    30. Vanlı çocuklar ‘sokak oyunları’ için..
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!
    Ve proje raydan çıktı
    Ve proje raydan çıktı
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Türkiye'nin F-35'lerine sürpriz talip! "ABD bize satsın" diyorlar...
    Türkiye'nin F-35'lerine sürpriz talip! "ABD bize satsın" diyorlar...
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar

    Günün Karikatürü

    12 Haziran 2019
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!