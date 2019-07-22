Emekliler, Emekli Evinde türkülerle eğlendi

MERSİN (İHA) – Emekliler, Mersin Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Türk Halk Müziği sanatçılarının İkinci Bahar Emekli Evinde verdikleri konserle türkü dolu bir gün geçirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, ikinci baharlarını yaşayan emeklilerin evlerinde yalnız kalmamaları ve bir araya gelip sosyalleşmeleri için birbirinden renkli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Bu amaçla oluşturulan ve sohbet, dinlenme, oyun, sağlık, sanat ve kültür alanlarının yer aldığı Emekli Evinde Belediye Konservatuvarı Türk Halk Müziği sanatçıları tarafından seslendirilen türkülerle kimi zaman hüzünlendiler kimi zaman oynayarak keyifli bir gün geçirdiler.

Aşık Veysel, Neşet Ertaş gibi usta ozanların türküleri, bağlamada Zekeriya Yıldız, klavyede İbrahim Daylam ve solist Dilek Polat tarafından seslendirildi. Emekliler de türkülere eşlik ederek güzel anlar yaşadılar.

Emekliler mutlu

Emekli ev hanımı Suna Özbulur, Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne kendilerine bu imkanı sunduğu için teşekkürlerini ileterek, “Burada bir nebze de olsa sıkıntılarımızı atıyoruz. Emekli Evine fırsat buldukça geliyoruz. Çok güzel, çok memnunuz. Bizim için harika bir yer ve bugün daha da güzel” dedi.

65 yaşındaki Güzin Güngör Turgut ise konser sayesinde çok güzel bir geçirdiklerini belirterek, “Başkanımız bize böyle bir şans verdiği için çok şanslıyız. Çok güzel günlerimiz geçiyor. Burada arkadaşlarımızla çok güzel diyaloğumuz var. Her gün buraya geliyoruz. Kahvelerimizi, çayımızı içiyoruz. Çok güzel imkanlarımız var. Çok teşekkür ederiz, çok mutluyuz. Bu müzikler harika. Bizi daha çok gençleştiriyor. Daha dinçleşiyoruz, kendimizi genç hissediyoruz” diye konuştu.

Emekli Beden Eğitimi Öğretmeni Bayram Yılmaz da sürekli olarak Emekli Evine geldiklerini ifade ederek, “Özellikle müzik etkinliklerinin daha da çoğalmasını istiyorum. Ben öncelikle Anadolu çocuğu olduğum için halk türkülerine bayılan, çok seven birisiyim. O yüzden oldukça mutlu olduğumu söyleyebilirim ki, herkes de zaten öyle” şeklinde konuştu.

Emekli Hasan Topçu ise “Ben burayı çok güzel gördüm. Allah razı olsun. Başkanın istediğimizden daha güzel şeyler yapacağına inanıyorum. Bir de kendi toprağımızdan birinin olması daha iyi oldu. Ben de Mersinliyim. 24 senedir muhtarlık yaptım ve inşallah 24 sene Sayın Vahap Seçer de bizim başkanımız olur. Temennimiz o. Konser de çok güzel. Şimdiden böyle başladıysak sonu çok iyi gelecektir diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Emekli öğretmen Haşim Kalender de sanatçılarla birlikte türküler seslendirdi. Kalender, “Çok güzel bir mekan ve Büyükşehir’in en iyi hizmeti bana göre. Konservatuvara, sanat müziği ve halk müziği korolarına 23 sene gittim. Müzikle dolu bir insanım” dedi.