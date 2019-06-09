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Emekliler dinlenme evlerinde buluşuyor

Çukurova Belediyesi’nin emekli dinlenme evleri, emekliler tarafından yoğun ilgi görüyor.

09 Haziran 2019 Pazar 13:12
Emekliler dinlenme evlerinde buluşuyor

Çukurova Belediyesi’nin emekli dinlenme evleri, emekliler tarafından yoğun ilgi görüyor.


İlçenin belirli bölgelerine açılan 13 ayrı emekli dinlenme evine giden emekliler ücretsiz çay kahve eşliğinde hem hoşça vakit geçiriyor hem de günlük gazetelerini okuyor ve tesiste bulunan kütüphaneden yararlanabiliyor.


Uygulamadan memnun olduğunu belirten emekliler, “Böyle bir hizmet yaptığı için Başkan Soner Çetin’e çok teşekkür ediyoruz. Emekli vatandaşını bu kadar çok düşünen bir başka belediye başkanı Türkiye’de herhalde yoktur. Allah razı olsun” dediler.


Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de, emeklilere olan olumlu bakış açısının herkes tarafından bilindiğini belirterek, “Emekliler yıllarca bu ülkeye ve topluma hizmet ettiler. İkinci baharlarında en iyi hizmete hak ediyorlar. Bu anlayışla biz de 13 emekli dinlenme evi açtık. Emeklilerimiz burada günlük gazetelerini okuyabilir, kütüphanedeki kitaplardan yararlanabilirler. Emekli dinlenme evindeki personellerimiz ücretsiz çay kahve hizmeti veriyor. Böylece emeklilerimiz kendi köşelerine çekilmek yerine sosyal hayatın içinde yer alıyorlar” şeklinde konuştu.


13 emekli dinlenme evine yenilerini ekleyeceklerini belirten Başkan Çetin, “Emekli dinlenme evlerinin sayısı 13 ile sınırlı kalmayacak. İhtiyaç olan her yere emekli dinlenme evi yapmaya devam edeceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 13:12
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