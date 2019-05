Emekliler Dikkat! İşte ikramiyelerde merak edilenler

Hasan Üstün yeniakit.com.tr

Bayram heyecanındaki emekliler, Bayram ikramiyelerini 31 Mayıs tarihinde alacaklar.

Uzmanlar, emekli ikramiyesinin ne zaman alınacağının netleştiğini ama vatandaşların kafasında hâlâ bazı soruların olduğunu belirterek, bu soruları giderecek cevapları dikkatlere sunuyorlar. Bunlardan biri de Türkiye gazetesi için yazan İsa Karakaş.

İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Karakaş’in cevap verdiği ilk soru: “Hangi emeklilere verilecek?”

Hangi emekliye ne kadar ikramiye verilecek

İşte cevabı:

“Bayram ikramiyesi, Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde emeklilere ve SGK’dan ilgili mevzuat kapsamında gelir veya aylık alan hak sahiplerine yapılan ödemedir.

Ödemenin yapılacağı tarihte SGK’dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir. Ayrıca kurumdan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenir. 2022 Sayılı Kanuna göre 65 yaş aylığı ve engelli maaşı alanlara emeklilik ikramiyesi verilmeyecektir.

Merak edilen bir konu: Emeklilik İkramiyesi artacak mı?

İsa Karakaş bu soruya şu karşılığı veriyor:

“Emeklilik ikramiyesinin en üst miktarı bu yıl da 1000 TL olacaktır. Bu ikramiyeler Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda olmak üzere yılda en fazla iki defa ödenecektir. İlk ikramiye ödemesi geçen yıl Ramazan Bayramı öncesi gerçekleştirilmişti. Bu yıl da enflasyon göz önünde bulundurmaksızın aynı oranda ödenecektir. Ramazan Bayramı ikramiyesi başvuru şartı olmaksızın gelir aylık almakta olduğunuz banka hesabınıza yatırılacaktır. Mevcut yasal düzenlemede bu rakamın her yıl artırılmasına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak hükûmetin her yıl enflasyon oranlarını dikkate alarak yeniden değerleme oranında artırması her zaman mümkün olabilecektir. Ama 2019 Ramazan Bayramı'nda ikramiyelerde artış yapılmayacağı kesinleşmiştir. Yaklaşık 12 milyon emekliye Ramazan Bayramı ikramiyeleri 31 Mayıs’ta toplamda 10,7 milyar TL ödenecektir.

Bir başka soru; emeklilik ikramiyesinde kesinti olacak mı?

Emeklilik ikramiyesinde kesinti var mı?

İsa Karakaş’ın cevabı:

İki bayramda da ödenecek olan emeklilik ikramiyesinden herhangi bir vergi, SGK ya da diğer kanuni kesintisi yapılması söz konusu değildir. Diğer yandan verilecek olan emeklilik ikramiyelerini resmî kurumlar dâhil olmak üzere hiç kimse haciz edemeyecektir.

Bu hususlar kanunda hiçbir duraksamaya mahal vermeyecek şekilde hükme bağlanmıştır. 1000 Lira.

“Emeklilik ikramiyesinin ödenmesi için gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, ödemenin yapılacağı tarihte gelir ve aylık alma şartı bulunmaktadır.

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri yaşıyorlarsa her yıl Ramazan ve Kurban Bayramları öncesi 1.000 lira ikramiye alacaklar.

Ancak ölümleri hâlinde her dul ve yetime 1.000 TL verilmeyecektir. 1.000 TL’lik emeklilik ikramiyesi dul ve yetimlere hisseleri oranında dağıtılacaktır. Vefat eden sigortalılarımızdan dolayı gelir ve/veya aylık almakta olan hak sahiplerinin bayram ikramiyesi ödemesi hak sahiplerinin hisseleri oranında ödenir. Örneğin; eşinin vefat etmesi nedeniyle % 50 hisse oranı ile eşe, %25 hisse oranı ile yetim çocuğa ölüm aylığı ödenmesi hâlinde; 1.000 TL tutarındaki bayram ikramiyesi hak sahiplerine hissesi oranı esas alınarak ödeneceğinden, eşe 500 TL, yetim çocuğa ise 250 TL tutarında bayram ikramiyesi ödemesi yapılır.İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödenir. Örneğin; meslekte kazanma gücü kayıp oranı %25 olması nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara, 1.000 TL'nin %25'i oranında yani 250 TL tutarında bayram ikramiyesi ödenir.

Birden fazla emekli maaşı alanlar?

Birden fazla emekli maaşı alanların durumu ne olacak?

İsa Karakaş:

“Eşinden ve babasından ya da kendi çalışmasından ve eşinden ya da herhangi bir şekilde birden fazla emekli maaşı alanlara birden fazla ikramiye verilmeyecektir. Birden fazla dosyadan gelir ve/veya aylık alan emekli ve hak sahiplerine en fazla ödemeye imkân veren dosya üzerinden ödeme yapılır.

Örneğin emekli aylığı ile birlikte vefat eden eşinden dolayı ölüm aylığı da alan bir emekliye, en fazla ödemeye imkân veren dosya üzerinden 1.000 TL tutarında bayram ikramiyesi ödenir.

Emekli aylığı ile birlikte %30 meslekte kazanma gücü kaybı oranı üzerinden sürekli iş göremezlik geliri alan bir emeklinin olduğunu farz edelim. Bu örnekte de en fazla ödemeye imkân veren emekli aylığı dosyası üzerinden 1.000 TL tutarında bayram ikramiyesi ödenir. Emekli veya hak sahibinin vefatı durumunda hak edildiği hâlde ödenemeyen bayram ikramiyesi vârislerine ödenir.

İş kazası ve meslek hastalığından emekli olanlara ne kadar verilecek?

İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortasından sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranı esas alınacaktır.

Örneğin iş göremezlik oranı %35 ise bu durumda 1.000 TL’lik ikramiye ödenmeyecektir. Bu orana göre her dinî bayramda en fazla 350 TL ikramiye ödenecektir.

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünü %50 oranının altında kaybetmesi nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış iken ölenlerden, ölümü iş kazası veya meslek hastalığına bağlı olmayanların hak sahiplerine, sigortalıya gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi üzerinden hak sahiplerinin hisseleri oranında emeklilik ikramiyesi verilecektir.

Emeklilik ikramiyesinde diğer özel durumlar

Yabancı ülkelerle akdedilen sosyal güvenlik sözleşmeleri uyarınca kısmi gelir veya aylık alanlara, ülkemiz mevzuatına tabi olarak geçen prim ödeme gün sayılarının, sosyal güvenlik sözleşmesine göre nazara alınan toplam prim ödeme gün sayısına olan oranı, esas alınarak ikramiye ödenecektir.

Çeyiz parası/evlenme yardım alanlara emeklilik ikramiyesi ödenmeyecektir. Yersiz yapıldığı anlaşılan emeklilik ikramiyesi ödemeleri, ilgilinin varsa almakta olduğu gelir veya aylıklarından %25 oranında kesilmek suretiyle, SGK tarafında geri alınacaktır.