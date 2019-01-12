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Emekliler derneği yöneticilerine tefecilik operasyonu

Adana merkezli iki ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Türkiye Emekliler Derneği Yüreğir Şubesi yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 8 zanlıdan ikisi tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

12 Ocak 2019 Cumartesi 10:07
Emekliler derneği yöneticilerine tefecilik operasyonu

ADANA (AA) - Adana merkezli iki ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Türkiye Emekliler Derneği Yüreğir Şubesi yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 8 zanlıdan ikisi tutuklandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince tefecilik yaparak haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla 8 Ocak'ta gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Türkiye Emekliler Derneği Yüreğir Şube Başkanı M.K, derneğin bazı yönetim kurulu üyeleri ve çalışanları ile odun kömür satışı yapan bir firma sahibinin de aralarında bulunduğu 8 zanlı, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan şube başkanı M.K. ve odun kömür satışı yapan firma sahibi F.K. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 10:07
  1. Adana
  2. Emekliler Derneği
  3. operasyon
  4. Tefeci

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