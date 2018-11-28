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Emekliler (memur SSK Bağk-Kur) enflasyon farkıyla birlikte 2019'da ne kadar zam alacak?

2018’de bitmek üzere. Yeni yıla sayılı günler kala milyonlarca çalışan ve emekli 2019’da asgari ücrete ve emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak etmekte. Asgari ücret Komisyonu aralık ayında toplanacak ve ay sonuna kadar yeni asgari ücreti belirlemiş olacak. Emekli memur, SGK ve Bağ-Kur maaşlarını belirleyecek kriter ise enflasyon rakamları olacak ve Aralık ayı enflasyon rakamlarına göre emekli maaş zammı da belli olmuş olacak. Şu anki enflasyona göre en düşük memur maaşı ne olacak?

28 Kasım 2018 Çarşamba 10:21
Emekliler (memur SSK Bağk-Kur) enflasyon farkıyla birlikte 2019'da ne kadar zam alacak?

2018’de bitmek üzere. Yeni yıla sayılı günler kala milyonlarca çalışan ve emekli 2019’da asgari ücrete ve emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak etmekte. Asgari ücret Komisyonu aralık ayında toplanacak ve ay sonuna kadar yeni asgari ücreti belirlemiş olacak. Emekli memur, SGK ve Bağ-Kur maaşlarını belirleyecek kriter ise enflasyon rakamları olacak ve Aralık ayı enflasyon rakamlarına göre emekli maaş zammı da belli olmuş olacak. Şu anki enflasyona göre en düşük memur maaşı ne olacak?

Memur emekli maaşlarındaki kriterlerden biri de enflasyon rakamlarıdır. Türkiye İstatistik Kurumu yani TÜİK, kasım ayı enflasyon verilerini 3 Aralık Pazartesi günü açıklayacak. Bu veriler ışığında milyonlarca emekli vatandaşın yıl sonu zammına ilişkin veriler biraz daha netlik kazanmış olacak.

Emekli memur ne kadar zam alacak?

Merkez Bankası'nın (MB) 2018 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 23,5'te. Bu veriler çerçevesinde memur emeklisi için yüzde 13,62 zamma karşılık gelmekte. Bu rakamlara göre 2019'da en düşük memur maaşı 415 lira zamlanacak. Memurun taban maaşı üç bin 465 lira olacak. Emekli memurun maaşı ise en az 285 lira artacak. En düşük emekli memur aylığı iki bin 379 liraya çıkacak.

Bağ-Kur ve SGK emekli ne kadar zam alacak?

BAĞ-KUR ve işçi emeklilerinin alacağı en düşük zam ise ekim enflasyonuyla en az yüzde 12,26'ya işaret ediyor. Merkez Bankası beklentisi gerçekleşirse bu oran yüzde 13,12 olacak. 6 aylık geçmiş enflasyon oranında zam alan BAĞ-KUR ve işçi emeklileri, temmuzda da bu yılın ikinci yarısı için yüzde 9,17 zam almıştı. Enflasyonun yılı Merkez Bankası’nın beklediği gibi tamamlaması halinde, işçi emeklisinin bin 670 lira olan taban maaşı 2019'da 219 lira artacak ve bin 889 lira olacak.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 10:21
  1. Emekli memur ne kadar zam alacak?
  2. Bağ-Kur ne kadar zam alacak?
  3. SSK emeklisi ne kadar zam alacak?

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