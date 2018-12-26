Emekli zammı ne kadar olacak 2019 emekli maaş zammı son dakika

Asgari ücret zammının belli olmasından sonra şimdi de sıra emekli memur zammında. Emekli zammı 2019 ne kadar, yeni yılın girmesine sayılı günler kaldı. Asgari ücretlinin beklediği zam haberi gelmesiyle birlikte şimdi de milyonlarca SSK, Bağkur, Emekli sandığı, çiftçi, esnaf emeklileri emekli zammı 2019 son dakika haberlerine kilitlendi. 2019 emekli ve memur maaşlarına ne kadar zam gelecek? Emekli zammı 2019 belli oldu mu? İşte emekli maaş zammında son durum.

Emekli maaş zammı belli oldu mu? Milyonlarca emeklinin gözü 2019'da maaşlarına yansıyacak zam oranında. Enflasyon oranına göre zam miktarları belli olacak olan SGK, Bağ-Kur ve memur emeklisi vatandaşlar, emekliler için 2019 Ocak zam sorgulamalarına hız verdi. 2019 emekli maaşına zam ne kadar olacak? Yeni yıla sayılı günler kala emekliler ve memurlar heyecanla maaşlarına yapılacak zammı bekliyor. Yılda iki kez yapılan zam Temmuz ve Ocak aylarında maaşlara yansıyor. Aralık ayının enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emeklilere ve memurlara yapılacak zam da netleşmiş olacak. Haberimizden 2019 emekli ve memur maaşlarına tahminen yapılacak zam yüzdelerini öğrenebilirsiniz.

SSK, Bağ-Kur emeklilerine ne kadar zam yapılacak?

Emeklilerin ocak zammı için son bekleyiş sürüyor. Zam oranında 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon belirleyici olurken, bunun 5 aylık verisi belli oldu. Zam oranının ortaya çıkması için tek adım kaldı. 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur’lulara yüzde 10.64, memur emeklilerine yüzde 11.14 zam görünüyor. Ocak ayında kesinleşecek olan memur maaşlarına 218 TL ve 1182 TL arasında zam yapılacak. Buna göre; en düşük aktif memur maaşı 3.133TL'den 3.341 TL'ye yükselirken, mevcut görevde olan memurun zam miktarı 1.182 TL olarak gerçekleşecek.

Emekli maaş zammı ne kadar olacak 2019

Kasım ve Aralık ayı enflasyonuna göre zam oranları artacak ya da azalacak. 2019 Yılı Programı’ndaki enflasyon tahminine göre, Ocak zammı SSK ve Bağ-Kur’lularda yüzde 10.65, memur emeklilerinde yüzde 11.15 olacak. SSK ve BAĞ-KUR'luların maaşına yapılacak zam ve ek ödeme artışı ile birlikte 108,68 TL ile 541,36 TL artış bekleniyor. Ek ödemesiz maaşlar şu şekilde olacak:

1.500 TL olan maaşı 1.659,60 liraya,

2.000 TL olan maaşı 2.212,80 liraya,

3.000 TL olan maaşı 3.319,20 liraya,

3.500 TL olan maaşı 3.872,40 liraya,

4.000 TL olan maaşı 4.425,60 liraya,

4.500 TL olan maaşı da 4.978,80 liraya kadar ulaşacak.

2018 emekli maaşları

Net maaş 2.500 TL

Ek ödeme 100 TL

Ek ödemeli maaş 2.600 TL

2019 emekli maaşları yüzde 10.65 zam olursa

Net maaş 2.766,25 TL

Ek ödeme 110,65 TL

Ek ödemeli maaş 2.876,90 TL

2019 emekli maaşları yüzde 11.09 zam olursa

Net maaş 2.777,25 TL

Ek ödeme 111,09 TL

Ek ödemeli maaş 2.888,34 TL

AGİ evli ve eşi çalışan çocuklular için ne kadar 2019

Evli ve eşi çalışan 2 çocuklular için 2019 AGİ ne kadar?

AGİ son dakika evli ve eşi çalışmayan çocuklular için AGİ ne kadar 2019