Emekli Yüzbaşı, Emekli Tümamirale 'posta' koydu! Metin Gürcan, Cihat Yaycı'yı hedef aldı
DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi emekli Yüzbaşı Metin Gürcan, emekli Tümamiral Cihat Yaycı'nın, Yunanistan'ın 15 Temmuz hain darbe girişiminde Türkiye'nin batısını işgal etme planı olduğu açıklamasını hedef aldı.
Yeniakit.com.tr
Ulusal Kanal canlı yayınında konuşan emekli Tümamiral Cihat Yaycı, 15 Temmuz hain darbe girişiminin perde arkasını anlatarak, "darbe girişimi" için "işgal girişimi" tespitini yapmıştı.
Yaycı, "15 Temmuz'da, Yunanistan Türkiye'nin batısını 'Megali İdea' çerçevesinde FETÖ'cülerle birlikte resmen işgal edecekti." demişti.
Emekli Yüzbaşı, emekli Tümamirale 'posta' koydu!
Emekli Tümamiral Cihat Yaycı'nın videosunu twitter hesabından paylaşan DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi emekli Yüzbaşı Metin Gürcan, Yaycı'yı hedef aldı. DEVA Partili Gürcan, "Dinledikçe TSK adına kaygılanıyorum! Biz koskoca orduyu kimlere emanet etmişiz? Bir diğer nokta da statü sahibi böyle kişilerden böylesine saçma yorumlar geldikçe 15 Temmuz’un asıl nedenleri, nasıl olduğu ve sonuçlarına dair rasyonel akıl yürütme zorlaşıyor..Yazık!" dedi.