Milyonların gözü kulağı bu haberde! Emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak? İşte tahminler...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ayın ilk günlerinde geride bıraktığımız ayın enflasyon rakamlarını açıklayacak. TÜİK Aralık ayı enflasyon rakamlarını 3 Ocak Perşembe günü saat 10:00’da açıklayacak. Açıklanacak enflasyon rakamına göre ise emekli ve memurlar maaş zammı farkı alacak. Peki emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak? Ve TÜİK’in Aralık ayı için açıklayacağı enflasyon rakamları için uzmanların beklentisi neler? İşte tahminler…

Aralık ayı enflasyon rakamı yüzde kaç?

TÜİK’in açıklayacağı Aralık ayı enflasyon rakamı için Anadolu Ajansı Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistlere Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) yüzde 0,34 oranında azalması bekleniyor. AA’nın anketine katılan 16 ekonomistlerin Kasım ayı enflasyon rakamı beklentilerinin ortalaması yüzde -0,34 olmuştu. Aralık ayı için yapılan ankete katılan ekonomistler enflasyon beklentilerini en düşük yüzde eksi 0,93 olarak yer alırken en yüksek ise yüzde 0,20 aralığında yer aldı.

2018 yılı enflasyon için ise ekonomistlerin beklentisi yüzde 20,36 oldu. AA Finans’ın anketine katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon oranı için en düşük yüzde 19,37 olurken en yüksek ise ortalama yüzde 21,00 oldu. Enflasyon rakamları Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,44 oranında gerilemişti.

Emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak? İşte tahminler...

Memurların maaşlarına son 6 ayın enflasyon rakamlarına göre zam yansıyacak. Ekonomistlere göre; Aralık ayında enflasyonun düşüş göstermesi beklenirken kamuda görevli memurlara yaklaşık yüzde 9 ila 10 arasında zam farkı yansıtılacağı tahmin ediliyor. 3 Ocak saat 10:00’da kesinleşecek zam miktarı memurların kıdemlerine göre değişiklik gösteriyor. 15 Ocak’ta memur maaşlarına yansıtılacak olan zam miktarının ise 218 TL ile 1182 TL arasında değişeceği belirtiliyor. Buna göre; en düşük aktif memur maaşı 3.133TL'den 3.341 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

Emekli maaşları ise Kasım ayı ile Aralık ayı enflasyon rakamına göre belirleniyor. Emekliler yılın son 2 ayına göre maaşların zam alacak. 2019 Yılı Programı’ndaki enflasyon tahminine göre, Ocak zammı SSK ve Bağ-Kur’lularda yüzde 10.65, memur emeklilerinde yüzde 11.15 olacak. SSK ve BAĞ-KUR'luların maaşına yapılacak zam ve ek ödeme artışı ile birlikte 108,68 TL ile 541,36 TL artış bekleniyor.