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Emekli ve asgari ücretliye Ocak 2019'da ne kadar zam yapılacak?

2019 yılına yaklaştığımız şu günlerde başta emekliler olmak üzere 2019 yılı itibariyle maaşlarında ne kadar zam olacağını merak ediyor. Yeni yıl demek zam ayı demek. Onun için başta emekliler olmak üzere milyonlarca asgari ücretlinin de gözü kulağı ocak 2019 zamlarında. Peki emekliye ne kadar zam yapılacak yeni yılda. Ocak 2019’da asgari ücret ne kadar olacak?

05 Kasım 2018 Pazartesi 11:43
Emekli ve asgari ücretliye Ocak 2019'da ne kadar zam yapılacak?

2019 yılına yaklaştığımız şu günlerde başta emekliler olmak üzere 2019 yılı itibariyle maaşlarında ne kadar zam olacağını merak ediyor. Yeni yıl demek zam ayı demek. Onun için başta emekliler olmak üzere milyonlarca asgari ücretlinin de gözü kulağı ocak 2019 zamlarında. Peki emekliye ne kadar zam yapılacak yeni yılda. Ocak 2019’da asgari ücret ne kadar olacak?

Memur emeklisi fark alabilmek için enflasyon oranı ne olmalı?

Merkez Bankası'nın tahminine göre artış yüzde 13.62'yi bulacak. En düşük maaş 2 bin 149 liradan 2 bin 442 liraya çıkacak.  Memur emeklilerine Ocak'ta çifte zam yansıtılacak. Toplu sözleşmede belirlenen yüzde 4'lük artışa ilaveten, enflasyon farkı da göründü. Memur emeklilerinin fark alabilmesi için 2018'in ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 3.5'i aşması gerekiyor.

Memur emeklisi yüzde 9.62 enflasyon farkı alacak

Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre, bu dönemde enflasyon yüzde 13.12 olarak gerçekleşecek. Bu durumda memur emeklilerine yüzde 9.62 enflasyon farkı ulaşacak. Ocak zammının oranı yüzde 4 zam ve yüzde 9.62 enflasyon farkıyla yüzde 13.62'ye yükselecek. Bu maaş Ocak zammı yüzde 13.62 olursa 2 bin 442 lira 68 kuruşa çıkacak. Memur emeklilerinin Ocak zammı programdaki enflasyon tahminine göre yüzde 11.15, beklenti anketindeki tahmine göre ise yüzde 14.28 olabilecek.

“Asgari ücret pazarlığı 2 bin TL üzerinden başlasın”

Aralık ayı sonunda belli olacak yeni asgari ücreti için Türk-İş’ten dikkat çeken çağrı geldi. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, “Aralık ayındaki pazarlık 2.000 TL üzerinden başlasın.” dedi

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 11:43
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