0553 313 94 23

Emekli vaiz Daş: “Sandalyede namaz olmaz”

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, emekli vaiz Ramazan Daş, camilerde sandalye üzerinde namaz kılmanın doğru olmadığını söyledi.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 16:36
Emekli vaiz Daş: “Sandalyede namaz olmaz”

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, emekli vaiz Ramazan Daş, camilerde sandalye üzerinde namaz kılmanın doğru olmadığını söyledi.


Camilerin arka taraflarında oturak sandalye üzerinde namaz kılanların her geçen gün çoğaldığını dikkat çeken Ramazan Daş, yolda yürüyen ve tarlada bahçede çalışabilen bazı insanların camide sandalye üzerinde namaz kıldıklarını söyledi. Ayakta duramayanların veya dizlerini bükemeyenlerin yerde oturarak namaz kılabileceklerini anlatan Daş, “Camilerimizde arka saflarda sandalye ve oturak üstünde namaz kılanların sayıları her geçen gün artıyor. Böyle giderse imamın arkasında cemaat kalmayacak. Eski yıllarda bu yoktu. Son zamanlarda camilerde sandalye ve oturaklar ortaya çıktı. Bu çok yanlış. Ayakta duramayan vatandaşlarımız oturarak namaz kılabilirler. Bu sandalyeler nereden çıktı? Yolda rahatlıkla yürüyebilen, tarlada bahçede çalışabilen bazı vatandaşlarımız camide sandalye üzerinde namaz kılmaya çalışıyor. Bu çok yanlış. Sandalye üzerinde namaz sahih olmaz. Fıkıh kitaplarına göre, dizlerini bükemeyen, yerde oturup, ayaklarını kıbleye karşı uzatır. Fakat, namaz kılarken sandalyeye oturup, ayaklarını sarkıtmak caiz değildir. Bu yanlıştan vazgeçilmelidir” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 16:36
  1. kitap

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Merkel endişe uyandırıyor! Yanına o kitabı aldı
    1. Merkel endişe uyandırıyor! Yanına o..
    2. ABD ile yaşanan gerilime ilişkin..
    3. Başkan Asya, ‘Yerel Yönetimler..
    4. Başkan Tuncel, mahalle muhtarlarıyla..
    5. ASKON Kilis İl Temsilciliğinden Rektör..
    6. Türkiye Petank 1.Lig şampiyonu Mersin..
    7. Altının kilogramı 259 bin 800 liraya..
    8. Toroslar’da yol çalışmaları aralıksız..
    9. Örnek bahçelerde fındık bolluğu
    10. Trump’tan İran’a sert çıkış
    11. İsrail, Müslüman vekillere ziyaret..
    12. Kuşadası ve Bodrum kruvaziyer..
    13. AB'den İsrail'in yıkımlarına tepki
    14. Başkan Er’den ‘Doğu Akdeniz’ açıklaması
    15. Meral Akşener: 'Erdoğan o tarihte..
    16. Karateciler 3 madalya ile döndü
    17. Türkiye Seyahat Acentaları Birliğine..
    18. "Güven Masası" uygulaması hayata..
    19. LGS kapsamındaki yerleştirme..
    20. Balıkesir'de 37 kaçak göçmen yakalandı
    21. Tarihi Hasankeyf ilçesinde korkutan..
    22. Tarsus’ta Stratejik Plan hazırlık..
    23. "Önümüzde çok temiz bir hizmet dönemi..
    24. "Yaptırımları tasvip etmemiz mümkün..
    25. Başkan Ataç mahalle meclisi üyeleriyle..
    26. Diyarbakır'daki terör operasyonu
    27. Engelli çocuklar, yunus balıkların..
    28. Bartın Üniversitesi Amasra’da tanıtıldı
    29. New York borsası yükselişle açıldı
    30. Kırsal mahalleler yüzyılın bakımında
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Türkiye dev adımı atıyor! İşte çığır açacak projeler
    Türkiye dev adımı atıyor! İşte çığır açacak projeler
    Fırsatçı ev sahipleri gözünü vatandaşın cebine dikti! "Yasayı çiğniyorlar"
    Fırsatçı ev sahipleri gözünü vatandaşın cebine dikti! "Yasayı çiğniyorlar"
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    İngilizler tanker olayına yeni boyut kazandırdı: Rusya bu teknolojiye sahip
    İngilizler tanker olayına yeni boyut kazandırdı: Rusya bu teknolojiye sahip

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti