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Emekli tuğgeneral Başoğlu'nun yargılandığı dava

Darbecilerin hazırladığı sözde "sıkıyönetim komutanları listesi"nde "Kütahya sıkıyönetim komutanı" olarak yer aldığı ileri sürülen eski Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanı emekli tuğgeneral Celal Başoğlu hakim karşısına çıktı

27 Şubat 2019 Çarşamba 17:40
Emekli tuğgeneral Başoğlu'nun yargılandığı dava

KÜTAHYA (AA) - FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında eski Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanı emekli tuğgeneral Celal Başoğlu'nun yargılanmasına devam edildi.

Kütahya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, tutuksuz sanık Başoğlu ve avukatı katıldı.

Başoğlu hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından yapılan yargılamada, dönemin Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı Destek Komutanı Güngör Arıcı ve diğer tanıklar dinlenildi.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifade veren tanıklardan emekli asker S.Y, şunları anlattı:

"16 Temmuz günü sünnet düğünü yapacaktık. Onun için bir gün mazeret izni almıştım. 15 Temmuz günü o yüzden mesaide yoktum. Bu süreçte herhangi bir şekilde aranmadım. Yatmaya yakın bir zamanda, olayı televizyonda gördüm. Saat 23.30 gibi aranarak Tugay'a çağrıldım. Komutanımızın makam odasına gittim. Bir darbe girişimine dahil olmamamız gerektiğini söyledi. Bizim yanımızda dönemin Valisi Ahmet Hamdi Nayir'i aradı. Türkiye Cumhuriyeti'ne sadakatli olduğunu, Vali Bey'in emrinde olduğunu söyledi. Güvenlik emri verdi. Cephaneliğe kesinlikle girilmemesini, oranın ve silahhanelerin güvenliğinin alınmasını söyledi. Tugay'dan izinsiz hiçbir aracın çıkmaması emri verdi. Saat 03.00'e kadar makam odasından gelişmeleri takip ettim. Sonra komutanımız eve gidebileceğimizi söyledi. Düğünü de iptal ettik."

Güngör Arıcı da 15 Temmuz gecesi saat 23.30 gibi Başoğlu tarafından aranması üzerine makam odasına gittiğini aktardı.

Celal Başoğlu'nun, dönemin Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı tuğgeneral Veyis Savaş ile telefonda tartıştığına tanık olduğunu belirten Arıcı, daha sonra ise Başoğlu'nun, Vali Nayir ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'le telefon görüşmesi yaptığını ifade etti.

Mahkeme heyeti, FETÖ üyeliğinden 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan ve etkin pişmanlıktan yararlanan Oğuzhan Küncü'nün tanık olarak dinlenilmesi için duruşmayı erteledi.

Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz tarafından 16 Temmuz 2016 sabahı ifadesi alınan Başoğlu, 23 Temmuz 2016'da çıkarıldığı Kütahya Sulh Ceza Hakimliğince yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, görev süresi uzatıldıktan bir süre sonra kendi isteğiyle emekliye ayrılmıştı.

Başoğlu'nun, darbecilerin hazırladığı sözde "sıkıyönetim komutanları listesi"nde "Kütahya sıkıyönetim komutanı" olarak yer aldığı ileri sürülmüştü.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 17:40
  1. Celal Başoğlu
  2. FETÖ
  3. Kütahya
  4. yargılanma

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