Emekli trafik şube müdürüne FETÖ'den hapis

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan emekli trafik şube müdürüne 5 yıl hapis cezası verildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Kadir U. ve avukatı hazır bulundu.



Örgütün sohbetlerine zaman zaman katıldığını belirten Kadir U, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ele geçirilen ve örgütün mahrem yapılanmasının yer aldığı listede, FETÖ'ye sadakati ve bağlılığı en üst düzeyde olan kişilerin bulunduğu "A5" kodu ile derecelendirildiği iddiasını kabul etmediğini söyledi.

Etkin pişmanlıkta bulunarak bildiklerini samimi olarak anlattığını kaydeden sanık, "Örgütün sohbet ve toplantılarına katıldım. Genelde yanımda 2 arkadaşım daha vardı. ByLock'u Murat isimli şahıs yükledi. Hattı ben kullandım. Sosyal medya hesabı bana ait değil, paylaşımları ben yapmadım." diye konuştu.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın, "terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Kadir U'ya, etkin pişmanlığını kabul ederek, "terör örgütüne üye olma" suçundan 5 yıl hapis cezası verdi.