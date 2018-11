Emekli sicil no sorgulama nasıl yapılır? SGK 4A 4B VE 4C emekli sorgulama ne zaman emekli olurum?

Her çalışanın en büyük hayallerinden biri hiç şüphesiz emekli olup hayatın geri kalanını ailesiyle geçirmek. Ancak emekli olmak için de SGK prim ödeme gün sayısını tamamlamak ve yaşı da doldurmak gerekiyor. Emekli olma şartlarını yerine getirilmesi durumunda emekli olmak için istenilen evrakları tamamlamaya başlayabilirsiniz. Peki emekli sicil nosu nedir? Emekli sicil no sorgulama nasıl yapılır? 4A 4B VE 4C emekli sorgulama nasıl yapılır? E devlet üzerinden emekli sicil no sorgulanır mı?

Çalışan her vatandaş, ne zaman emekli olurum, emekli sandığı ne zaman emekli olurum sorgulama, SSK emeklilik ne zaman emekli olurum. Bireysel emeklilik ne zaman emekli olabilirim gibi sorularının cevabını aramakta ve ne zaman emekli olacağına dair vatandaş mutlaka sorgulama yapmaktadır. Bir çalışan çalışma geçmişine ilişkin tüm bilgilerini gösteren hizmet dökümü olan emekli sigorta sicil no’ya ihtiyaç vardır.

Emekli sicil no nedir?

Emekli sicil no, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) sigortalanmış çalışanların adına verilen bir numaradır. Bu numara sayesinde SGK sigortalılarını sınıflandırır, onları tanımlar ve sigortalılara dair bilgiler bu numaraya kaydedilir ve sigortalılar dair bütün işlemler bu sicil numarası üzerinden yapılır.

Emekli sicil no sorgulaması nasıl yapılır?

Emeklilik sicil no sorgulaması online olarak sadece E-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. Eskiden bunu SGK'nın kendi yürüttüğü bir sayfadan yapabiliyorduk ancak artık SGK ile ilgili bütün işlemler online olarak yalnız E-Devlet üzerinden yapılmaktadır. Bunun için de öncelikli olarak (https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu) bağlantı linkine tıklamanız gerekmektedir. Açılan sayfada öncelikle E-Devlet sistemine giriş yapmanız gerekmektedir. Daha sonrasında emeklilik tescil bilgileriniz arasında emeklilik sicil numaranızı görüntüleyebilirsiniz.

Emeklilik sicil numaranız sigorta türünüze göre isim alır. Yani 4A, 4B ve 4C olarak bütün sigortalılar devlet tarafından sınıflandırılmıştır. Siz hangi sigortalı türünü giriyorsanız açılan sayfada ilgili sekmeyi tıklamanız gerekmektedir. Örneğin, 4B Tescil Bilgileri yazan sütuna tıklarsanız 4B tescil bilgileriniz çıkacaktır. Kendinize uygun sütunu seçtiğinizde ise 4A Sicil No, 4B Sicil No veya 4C Sivil No olarak adlandırılmış kısımdaki numara sizin emeklilik sicil numaranızdır.