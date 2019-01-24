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Emekli maaşları zamları 2019 Emekli seyyanen zam son dakika haberleri

Emekli maaş zamlarına ilişkin son dakika gelişmesi yaşanıyor. Milyonlarca emekli 2019 zamlı maaşlarını almaya hazırlanırken, maaşları bin TL’nin altında olan emekliler ekstradan zam veriliyor. Ocak zammıyla birlikte emeklilere şubatta 340 liraya varan seyyanen zam, mayısta da tüm emeklilere bin lira ödeme var. İşte SSK, Bağ Kur, memur emeklisi maaş zamlarına ilişkin ödeme tarihleri

24 Ocak 2019 Perşembe 11:20
Emekli maaşları zamları 2019 Emekli seyyanen zam son dakika haberleri

Emekli maaş zamlarına ilişkin son dakika gelişmesi yaşanıyor. Milyonlarca emekli 2019 zamlı maaşlarını almaya hazırlanırken, maaşları bin TL’nin altında olan emekliler ekstradan zam veriliyor. Ocak zammıyla birlikte emeklilere şubatta 340 liraya varan seyyanen zam, mayısta da tüm emeklilere bin lira ödeme var. İşte SSK, Bağ Kur, memur emeklisi maaş zamlarına ilişkin ödeme tarihleri 

Emekliye seyyanen zam var mı 2019.12.3 milyon emeklinin geliri bu ay arttı. SSK ve Bağ-Kur'lulara yüzde 10.19, memur emeklilerine yüzde 10.73 zam yansıtılırken kazanımlar yılın devamında da sürecek. Maaşı bin liranın altında olan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde şubatta artış yaşanacak. Bu imkân, geçen hafta yürürlüğe giren yasa ile sağlandı. Buna göre ek ödeme dahil bin liranın altında emekli maaşı kalmayacak. Maaşı 660 ile 999 lira arasında olan yaklaşık 150 bin emeklinin geliri artacak. Gelirlerde 340 liraya varan artış yaşanacak. Mayısta da tüm emeklilere bin lira bayram ikramiyesi ödenecek. Bu yıl Ramazan Bayramı 4-6 Haziran'da kutlanacak. 3 Haziran arefe günü. 1 ve 2 Haziran da hafta sonuna denk geliyor. Bu nedenle ikramiye büyük ihtimalle 27-31 Mayıs arasında ödenecek. Ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bu yılın ilk ikramiyesinden yararlanacak. Emeklilerin maaşına temmuzda zam yansıtılırken 5-9 Ağustos'ta da Kurban Bayramı ikramiyelerinin ödenmesi bekleniyor.

Emekliye bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

17-28 Şubat: Maaşı bin liranın altında olanlara seyyanen artış yansıtılacak. 21-27 Mayıs: Bin lira bayram ikramiyesi ödenecek. 1-5 Temmuz: Memur emeklileri maaşlarını alacak. Zam farkı ay içinde ödenecek. 3 Temmuz: Emeklilerin zam oranı belli olacak. 17-26 Temmuz: SSK'lılar zamlı maaşlarını alacak. 25-28 Temmuz: Bağ-Kur'lulara zamlı maaşları ödenecek. 5-9 Ağustos: Bin lira bayram ikramiyesi ödenecek.

 

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 11:20
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