0553 313 94 23

Emekli polisler arasında silahlı kavga

Kavgada emekli polislerden biri hayatını kaybederken, diğeri yaralandı

30 Nisan 2019 Salı 13:32
Emekli polisler arasında silahlı kavga

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de emekli polisler arasında çıkan silahlı kavgada, polislerden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Atakent Mahallesi'nde bir iş merkezindeki farklı iş yerlerinde çalışan emekli polis memurları Tarık İ. ile İlhan V, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada, Tarık İ. olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan İlhan V. ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis, iş merkezinin girişini güvenlik şeridiyle kapatarak inceleme yaptı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 13:32
  1. emekli polisler kavga yaptı
  2. Küçükçekmece'de cinayet

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BAKKA Nisan Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı
    1. BAKKA Nisan Ayı Yönetim Kurulu..
    2. Tosya Belediyesi, mesire alanlarında..
    3. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş:..
    4. Büyükşehir’den “Yerel Hayvan Koruma..
    5. Kiraladığı evlerdeki eşyaları satıp..
    6. Sol sendikalardan 1 Mayıs zorbalığı!..
    7. Göynük Kanyonu’nda, ’An be an’ sergisi
    8. Otokar IDEF 2019’da yeni zırhlı..
    9. Öğretmenlere "dijital iletişim..
    10. Isparta’da ilk ve ortaokul..
    11. (Özel) Üniversite mezunu Hüsne..
    12. Kaburga ağrısı için hangi doktora..
    13. 15 Temmuz şehidi Mahmut Eren’e devlet..
    14. Emniyet’ten radarla hız denetimi
    15. FETÖ’cü T24 sitesi sapkınlara sahip..
    16. İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Allah’ın..
    17. FETÖ'den aranan iş adamı sahte..
    18. Emekli polisler arasında silahlı kavga
    19. Niğde Hizmet-İş Sendikası Başkanı..
    20. Borsa ilk yarıda yükseldi
    Erol Mütercimler'den bomba açıklama! "Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ile aynı mezara bile girmez"
    Erol Mütercimler'den bomba açıklama! "Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ile aynı mezara bile girmez"
    ABD’liler medeniyet saçıyor... San Fransisco helaya döndü, sokaklar insan pisliğiyle doldu
    ABD’liler medeniyet saçıyor... San Fransisco helaya döndü, sokaklar insan pisliğiyle doldu
    Rıza Sarraf'ın nerede olduğu ortaya çıktı
    Rıza Sarraf'ın nerede olduğu ortaya çıktı
    Kılıçdaroğlu’na beklediği destek geldi!
    Kılıçdaroğlu’na beklediği destek geldi!
    Cübbeli Ahmet Hoca: Saadet'e oy veren kardeşlerimiz...
    Cübbeli Ahmet Hoca: Saadet'e oy veren kardeşlerimiz...

    Günün Karikatürü

    30 Nisan 2019
    İmamoğlu'ndan ucuz şov!
    İmamoğlu'ndan ucuz şov!
    28 Şubat kafalı doktor
    28 Şubat kafalı doktor