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Emekli polis ve Adli Bilişim Uzmanı İsa Altun: “Hedeflerindeki insanların tüm kişisel verilerine ulaşıyorlar”

Telefon dolandırıcıların hedefinde 60 yaş ve üzerindeki vatandaşların olduğunu belirten emekli polis ve adli bilişim uzmanı İsa Altun, “Hedeflerindeki insanların anne kızlık soyadları dahil tüm kişisel verilerine ulaşıyorlar.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 15:05
Emekli polis ve Adli Bilişim Uzmanı İsa Altun: “Hedeflerindeki insanların tüm kişisel verilerine ulaşıyorlar”

Telefon dolandırıcıların hedefinde 60 yaş ve üzerindeki vatandaşların olduğunu belirten emekli polis ve adli bilişim uzmanı İsa Altun, “Hedeflerindeki insanların anne kızlık soyadları dahil tüm kişisel verilerine ulaşıyorlar. Dolandırıcılık yaptıktan sonra parayı almaya giden çocuklara da az miktarda paralar verip kendileri suç ve suç unsuruna karışmıyorlar” dedi.


Emekli polis ve Adli Bilişim Uzmanı İsa Altun, telefon dolandırıcılığı nedeniyle mağdur olan vatandaşlara yönelik açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde Ankara’da bir üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışan profesörün telefon dolandırıcıları nedeniyle mağduriyet yaşadığını söyleyen Altun, “Telefonda kendisini polis- savcı olarak tanıtarak, kredi kartının farklı ülkelerde kullanıldığını, ülke olarak bunlara karşı operasyon yapacaklarını söyleyen dolandırıcılara, otomobilini satarak 99 bin lirasını kaptırmıştı. Yine aynı hafta içinde İzmir’de, kendilerini polis olarak tanınan dolandırıcılar, 70 yaşındaki Özel Dikici’nin 5 milyon lira değerindeki evini, FETÖ üyelerini bulmak için yardım etmesi gerektiği, aksi halde ceza alacağı yalanıyla korkutup 1 milyon 600 bin liraya sattırıp, parasını aldılar” dedi.



“Polisin böyle bir yetkisi yoktur”


Dolandırıcıların hedefinde 60 yaş ve üzerindeki vatandaşların olduğunu belirten Altun, şöyle konuştu:


“Nitekim medyaya yansıyan olaylara baktığımızda mağdurlar hep 60 yaş üstü. Bu yaş kuşağında polis, asker, savcı algısının daha güçlü olması dolandırıcıların işine geliyor. Bir başka yöntem ise daha önceleri cep telefonlarını arayan çeteler şimdiler de mağdurların evlerindeki sabit telefonlarını arayarak ekranda kullandıkları numaraların görünmemesi işlerine yarıyor. Vatandaşta şu algıyı değiştirmemiz gerekiyor. Ben operasyon bürosunda senelerce görev yaptım. Hiçbir operasyonda polis vatandaşı kendi cep telefonundan arayıp, ‘evinizdeki altınlar çalıntı çıkmış, kredi kartınız suça karışmış, adınıza alınan telefon hattı suçta kullanılmış’ gibi hayal ürünü beyanlar söylemez. Polisin böyle bir yetkisi yoktur. Aynı şey cumhuriyet savcıları için de geçerlidir. Suç ve suç unsuru içeren olaylarda operasyon olsa bile polis suçluyu arayamaz”


Altun, vatandaşların böyle bir durumla karşılaştığında ikamet ettiği polis merkezini arayarak iletişime geçmesi gerektiğinin altını çizdi.



“60 yaş üstü yalnız insanları hedef alıyorlar”


Emekli polis ve Adli Bilişim Uzmanı İsa Altun, sözlerini şöyle noktaladı:


“Bu çeteler daha önce maddi durumu iyi olan insanları hedef alırken, şimdilerde yalnız yaşayan, kimsesi olmayan 60 yaş üstü yalnız insanları hedef alıyorlar. Hedeflerindeki insanların anne kızlık soyadları dahil tüm kişisel verilerine ulaşıyorlar. Dolandırıcılık yaptıktan sonra parayı almaya giden çocuklara da az miktarda paralar verip kendileri suç ve suç unsuruna karışmıyorlar. Polisin bu konuda titiz çalıştığını, yalnız yaşayan yaşlı insanları uyardığını ama yine de bu yönde telefon geldiği vakit polis merkezini araması gerekiyor”

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 15:05
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