Emekli polis memuruna "uyarı cezası" verildiği iddiası

ANTALYA (AA) - Antalya Valiliğince, iki yıl önce emekli olmuş polis memuruna uyarı cezası verildiği yönündeki haberin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Antalya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bir yayın organının bugünkü sayfasında yer alan "Antalya Valiliği, iki yıl önce emekli olmuş polis memuruna uyarı cezası verdi, şaşkın valilik" başlıklı haberde Valilik ve İl Emniyet Müdürlüğü hakkında asılsız iddialara yer verdiği belirtildi.

Konuyla ilgili yapılan incelemede, haberde asılsız iddialarda bulunan M.K'nin, olay tarihinde emniyet mensubu olduğu kaydedilen açıklamada, bu kapsamda Antalya İl Polis Disiplin Kurulunca "izinsiz veya kurumca kabul edilir olmaksızın 24 saat göreve gelmemek" suçundan kendisine bir günlük aylık kesimi cezası verildiği ve adli sürecin başlatıldığı vurgulandı.

Söz konusu iddiada bulunan emekli polis M.K. ile ilgili davanın Antalya 3. İdare Mahkemesince iptaline, Danıştay 5. Dairesinde ise dosyanın Antalya İl Polis Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine karar verildiği aktarıldı.

Bu kapsamda, Antalya İl Polis Disiplin Kurulu'nca, "Özürsüz veya izinsiz olarak mesaiye geç gelmek veya erken ayrılmak ya da günlük mesai saatlerine riayet etmemek"ten kişiye uyarı cezası verildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Adı geçen hakkında tesis edilen işlemde, idarenin herhangi bir şekilde kasıt, kusur veya ihmali bulunmamaktadır. Yargı kararının icrası, yürürlükte bulunan mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmiştir." ifadelerine yer verildi.