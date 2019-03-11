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Emekli polis memuru not bırakıp intihar etti

Antalya’da emekli polis memuru, “Ölümümden kimse sorumlu değildir" yazılı bir not bırakıp parkta tabancayla kendini vurarak intihar etti.

11 Mart 2019 Pazartesi 19:57
Emekli polis memuru not bırakıp intihar etti

Antalya’da emekli polis memuru, “Ölümümden kimse sorumlu değildir" yazılı bir not bırakıp parkta tabancayla kendini vurarak intihar etti.


Edinilen bilgiye göre olay, saat 17.00 sıralarında Atatürk Kültür Merkezi içindeki parkta meydana geldi. Parkta görevligüvenlik görevlileri ağaç altında hareketsiz şekilde yatan birini görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, başından tabancayla vurulan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Cesedin 55 yaşındaki emekli polis memuru R.Ö’ye ait olduğu belirlendi. 10 yıl önce emekli olduğu öğrenilen R.Ö’nün arkasında ’Ölümümden kimse sorumlu değildir’ yazılı not bıraktığı ortaya çıktı. Yapılan incelemenin ardından R.Ö’nün cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 19:57
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