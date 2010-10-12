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Emekli Orgeneral Necdet Öztorun toprağa verildi

Tedavi gördüğü GATA Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kalp yetmezliği sonucu 5 gün önce hayatını kaybeden emekli Orgeneral Necdet Öztorun (86), İstanbul’da toprağa verildi

12 Ekim 2010 Salı 09:00
Emekli Orgeneral Necdet Öztorun toprağa verildi

Öztorun’un Türk bayrağına sarılı cenazesi Selimiye Camii’ne getirildi ve burada tabutun başında askerler tarafından saygı nöbeti tutuldu. Öztorun’un eşi Mefanet Öztorun da cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Emekli Orgeneral Öztorun’un cenaze namazında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner’in yanı sıra kuvvet komutanları ve çok sayıda kişi saf tuttu. Daha sonra Öztorun’un cenazesi Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi. Öztorun’un cenaze törenine, eski Genelkurmay Başkanlarından Emekli Orgeneraller Yaşar Büyükanıt, Hüseyin Kıvrıkoğlu ve Necdet Uruğ, eski Bakanlardan Nevzat Ayaz, eski kuvvet komutanlarından Necati Özgen ile çok sayıda kişi katıldı.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 14:37
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