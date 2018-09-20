Emekli orgeneral Abidin Ünal Akıncı Üssü davasında konuştu: İhanetin emir komutası olmaz!

FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada, dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Abidin Ünal müşteki olarak beyanda bulunduktan sonra mahkeme başkanının yanı sıra avukatların ve sanıkların sorularını yanıtladı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar ve sanık yakınları ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Selfet Giray "Astsubay Yılmaz Bahar'ın yanınıza gelip 'Komutanım biz vatan haini değiliz, 2 yıldır bizi korkutuyorlardı. Bizi affedin' demesiyle ne kastediyor?" sorusunu müşteki Ünal, "Biz Paralel Devlet Yapılanması temizliği hakkında çalışma yapmıştık. İlgili makamlara 13 Temmuz'da iletmiştik. Onlar da oralara nüfuz ettiler ve o bilgiye ulaştılar. Darbeye kalkışmalarının bir nedeni de bu olabilir." diyerek yanıtladı.

Bunun üzerine Başkan Giray, "Bu çalışmalar içerisinde darbe girişimine katılan kişiler o listede miydi?" sorusunu yöneltti. Ünal "Evet 22.00-23.00 sıralarında bu işin paralel yapının işi olduğunu tahmin ettim. Çünkü darbenin içinde Akıncı görünüyor, oradakilerin de bu yapıdan olduğu kesin kanaatimizdi." yanıtını verdi.

Daha sonra söz alan, Akın Öztürk ile konut astsubayı İsmail Keskin'in avukatı Hicabi Durmuş, Öztürk hakkında soru sormak istedi. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Giray, Öztürk'ün başka bir davanın sanığı olduğunu belirterek, soruların İsmail Keskin yönünden sorulması gerektiğini söyledi. Durmuş'un Öztürk hakkında sorduğu soruları Ünal yanıtsız bıraktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın, o gün, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) hiyerarşik yapısına tabi olan mı yoksa hiyerarşi dışında bir asker profili mi gördüğüne ilişkin sorusu üzerine Ünal, hiyerarşik yapıya tabi olmayan, sözlü ve yazılı emirlere itaat etmeyen kişiler gördüğünü söyledi.

Ünal, "Ben ayrı bir yapıyla karşı karşıya olduğumuzu, TSK'nın normal yapısının dışında, ayrı bir faaliyet içinde olduklarını değerlendirdim." dedi. Bir kısmı SAT personeli bazı sanıkların üssün güvenliğini takviye için Akıncı Üssü'ne geldiklerini söylediklerini belirten Aydın'ın "başka bir unsurun hava unsuruna destek amacıyla gelmesinin kimin talimatıyla olabileceğini" sorması üzerine Ünal, bunun Hava Kuvvetleri Komutanlığının talimatıyla olabileceğini, kendisinden de bir talimat alınmadığını ifade etti. Aydın'ın, "Akıncı'ya, üssün güvenliği için geldiğini söyleyenlerin rutin dışı, kanun dışı bir şey olduğunu idrak etmeleri gerekir miydi?" sorusunu da Ünal, "Gerekir." diyerek yanıtladı.

Ünal, "Ankara üzerinde mühimmatlı olarak uçuş yapmanın darbe dışında bir izahı var mıdır?" sorusuna "İzah edilemez. Bu ancak darbelerde olur." yanıtını verdi. Hüseyin Aydın'ın, "Darbeyi bilmiyordum." şeklinde bir izahının karşılığı olup olmadığı sorusu üzerine Ünal, "Kesinlikle yoktur." dedi.

Ünal, böyle bir ihanetin aklından geçip geçmediğinin sorulması üzerine de geçmediğini belirterek, "Tam bir ihanettir." diye konuştu.

'BAŞKA YERE BİAT ETMİŞ İNSANLARIN YAPACAĞI BİR FAALİYETTİR'

Aydın'ın, Hava Kuvvetlerinin TSK bünyesinde yıllarca vatan sevgisi aşılamış olmasına rağmen böyle bir ihanetin ortaya çıkmasını nasıl izah edebileceğini sorması üzerine Ünal, "TSK’nın hiyerarşik sistemine itaat etmekten ziyade biat kültürüne bağlı, başka yere biat etmiş insanların yapacağı bir faaliyettir." ifadesini kullandı.

Sanık avukatlarından Güler Kaya'nın "O gece titrinize, tecrübenize yakışır şekilde önlemleri alabildiğinizi düşünüyor musunuz? sorusunu Ünal, “Evet düşünüyorum. Önlemleri aldım. O gece orada aklınızdaki TSK yoktu. O gece orada ihanet vardı. İhanetin emir komutası olmaz." diye yanıtladı.

Ünal, sanık Hava Kuvvetleri Komutanlığı Destek Grup Komutanı eski tuğgeneral İlhan Karasu'nun "Benden şikayetçi misiniz?" sorusuna da "Evet" yanıtını verdi.

Öte yandan Mahkeme Başkanı Selfet Giray, bugün dinlenmesi beklenen Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün mazeret dilekçesi gönderdiğini bildirdi. Mahkeme Başkanı Giray'ın, duruşmayı 21.00 civarında bitireceğini söylemesi üzerine bazı sanıklar tepki gösterdi. Bir sanık uygunsuz hareketleri üzerine salon dışına çıkarıldı.

Bir sanığın daha soru sormasının ardından duruşmaya yarına kadar ara verildi.