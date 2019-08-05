Emekli olduktan sonra 2 şiir kitabı çıkardı Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde şef olarak görev yaparken, emekli olan Şahmerdan Yıldırım 2 şiir kitabı çıkardı.

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde şef olarak görev yaparken, emekli olan Şahmerdan Yıldırım 2 şiir kitabı çıkardı. Ören Meydanında düzenlenen kitap fuarına katılan Yıldırım, üçüncü şiir kitabının da Eylül ayında çıkacağını söyledi.

Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde çalışırken, 14 yıl önce emekli olan 60 yaşındaki Şahmerdan Yıldırım, emeklilikten sonra 2 şiir kitabını bastırdı. Bir Sevdadır Çemişgezek adlı kitabının ardından, ikinci şiir kitabını bastıran Yıldırım, Burhaniye Kitap Fuarında kitaplarını imzaladı. Gençliğinden bu yana şiir yazmayı sevdiğini anlatan Yıldırım, “Emekli olduktan sonra şiirlerimi iki kitapta topladım. Kitaplarım ilgi gördü. Üçüncü kitabımın hazırlığını da tamamladım. Eylülde bastırmayı düşünüyorum. Şiir yazmaya devam ediyorum” dedi.

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