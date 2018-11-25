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Emekli olamayanlar, paralarını toplu alabiliyorlar!

Emeklilik için yaşı doldurmasına rağmen primlerini tamamlayamayan sigortalılar, ödedikleri parayı SGK’dan toplu olarak geri alabiliyor.

25 Kasım 2018 Pazar 08:03
Emekli olamayanlar, paralarını toplu alabiliyorlar!

Çalışanların emekli olabilmesi için belli gün sayısında prim ödemeleri gerekiyor. Bunun yanında yaş ve yıl şartını da yerine getirmeleri lazım. Bazı sigortalılar yeterli çalışma imkanı bulamadığı için gereken prim gününü dolduramıyor. Bu sigortalıların emekli olmaları için sistem, askerlik doğum borçlanması gibi imkanlar da sunuyor. 

Bu hususlara dikkat

Buna rağmen yine de şartları tamamlayamayan milyonlarca vatandaş var. SGK, bu primleri toplu olarak sigortalıya geri ödüyor. Memurlarda ise bu durum kesenek iadesi şeklinde oluyor. Toplu parayı alabilmek için 2 şart gerekiyor. 1- Sigortalı olarak bir iş yerinde çalışmıyor olmak ya da kendi işini (Bağ-Kur) yürütüyor olmamak. 2- Emeklilik için gerekli olan üç şarttan ikisini yani yıl (erkekler için 25, kadınlar için 20) ve yaş şartını tamamlamış olmak. Bu şartları taşıyanlar eğer gerekli primleri tamamlamışlarsa zaten emekli oluyor. 

Dul ve yetim maaşı

Ancak primleri eksik ise ve tamamlama imkanı da yoksa paralarını geri alabiliyorlar. Bunu vefat eden sigortalıların kanuni mirasçıları da yerine getirerek parayı alabiliyor. Mirasçılarına dul ve yetim maaşı bağlanmamış olması gerekiyor. 

Dilekçe şartı var

Parayı talep etmek için SGK dilekçeyle başvurmak gerekiyor. Sağlık için ödenen primler (GSS) ve yapılan doğum, askerlik gibi borçlanmalar geri iade edilmiyor. Toplu para alanlarda da emeklilik için her şey bitmiş olmuyor. Paranızı aldıktan sonra çalışmaya başlarsanız bu kez ‘ihya’ sistemi devreye giriyor. Parasını aldığınız prim günlerinizi yeniden ödeyerek mevcut primlerinize ekleyebiliyorsunuz.

(Güneş)

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 08:03
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