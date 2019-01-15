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Emekli öğretmenin organları 3 kişiye hayat verecek

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde beyin kanaması geçirmesinin ardından hastanede hayatını kaybeden emekli öğretmen Sevtap Kökpınar'ın vasiyeti üzerine bağışlanan organları 3 kişiye umut oldu- Eşi Mustafa Kökpınar: - "O bizim her şeyimizdi, o bir öğretmendi, o bir ayrıcalıklı insandı, başkalarına hayat vermesi vasiyetiydi. Tüm toplumun aynı şekilde davranmasını temenni ederiz"

15 Ocak 2019 Salı 11:05
Emekli öğretmenin organları 3 kişiye hayat verecek

AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde beyin ölümü gerçekleşen emekli öğretmenin vasiyeti üzerine bağışlanan organları 3 kişiye hayat verecek.

Güzelçamlı Mahallesi'ndeki evinde cumartesi günü aniden fenalaşan 54 yaşındaki emekli öğretmen Sevtap Kökpınar, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Beyin kanaması teşhisi konulan ve yoğun bakım ünitesine alınan Kökpınar'ın tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşti.

Hastanenin Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Nazan Çay, aileyi organ bağışı konusunda bilgilendirdi. Çay, ailenin organlarının bağışlanacağını bildirmesinin ardından İzmir Organ Nakil Koordinasyon Merkezi'ni bilgilendirdi.

- 3 kişiye umut oldu

Ege Üniversitesinden (EÜ) gelen ekip, beyin ölümü gerçekleşen Sevtap Kökpınar'ın karaciğeri ve iki böbreğini aldı.

Bağışlanan organlardan karaciğerin EÜ'de bir hastaya böbreklerin ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde organ bekleyen iki hastaya nakledileceği öğrenildi.

- "Vasiyetiydi"

Kökpınar'ın eşi Mustafa Kökpınar, eşinin hayatı boyunca başkalarına hep iyilik yapan bir öğretmen olduğunu söyledi. Vasiyeti üzerine eşinin organlarının bağışlandığını anlatan Kökpınar şunları söyledi:

"Herhangi bir rahatsızlığı yoktu. Aniden şakaklarına ağrı girdiğini söyledi. Ardından istifra etti. Ambulansla anında Söke Devlet Hastanesine yetiştirdik fakat beyin kanamasının büyük olması nedeniyle kendisini kaybettik. O bizim her şeyimizdi, o bir öğretmendi, o bir ayrıcalıklı insandı başkalarına hayat vermesi vasiyetiydi. Tüm toplumun aynı şekilde davranmasını temenni ederiz."

Sevtap Kökpınar'ın kız kardeşi Serap Bekişoğlu da "Ablam hayatı boyunca başkalarına iyilik yapmaya çalışan birisi oldu. Bu son gününde bile başkalarına iyilik yaparak gidiyor. Başkalarına can veriyor." diyerek organ bağışının önemine dikkati çekti.

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Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 11:05
  1. Aydın
  2. emekli öğretmen
  3. organ bağışı

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