Emekli öğretmen ve eşi kaza geçirdi Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde kontrolden çıkan otomobil refüje çıktı.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde kontrolden çıkan otomobil refüje çıktı. Kazada emekli öğretmen ve eşi hafif yaralandı.

Kaza, Süleymanpaşa - Malkara yolu üzeri Mahramlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malkara istikametine seyreden emekli öğretmen Muammer Taşar (63) yönetimindeki 22 RE 906 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak orta refüje çıktı.

Kazada hafif yaralanan Malkaralı emekli öğretmen Muammer Taşar ve eşi Meryem Taşar, Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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