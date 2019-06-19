Emekli öğretmen kazada hayatını kaybetti Samsun’da yaya olarak yolun karşısına geçmek isteyen emekli öğretmene otomobil çarptı.

Samsun’da yaya olarak yolun karşısına geçmek isteyen emekli öğretmene otomobil çarptı. Emekli öğretmen hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Atatürk Bulvar Büyük Camii karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atakum ilçesinde ikamet eden emekli öğretmen Halil Ünver (82)’e, yaya olarak yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı. 112 acil servis ekiplerince ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan 5 çocuk babası Halil Ünver yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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