0553 313 94 23

Emekli öğretim üyeleri Rektör Aldemir’i ziyaret etti

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi’nde (ADÜ) idari görevlerde bulunmuş emekli öğretim üyelerinden Prof.

20 Şubat 2019 Çarşamba 06:59
Emekli öğretim üyeleri Rektör Aldemir’i ziyaret etti

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi’nde (ADÜ) idari görevlerde bulunmuş emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Timur Döken, Prof. Dr. Bülent Alparslan ve Prof. Dr. Orhan Çildağ, Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’e tebrik ziyaretinde bulundu.


Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Aydın ve Prof. Dr. Ali Akyol’un da yer aldığı ziyarette, ADÜ Tıp Fakültesi emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Bülent Alparslan ve Prof. Dr. Orhan Çildağ ile Ziraat Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Timur Döken, yeni görevinde Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’e başarılar diledi. Üniversiteye olan aidiyetlerinin emekli olmalarıyla sona ermediğini belirten emekli öğretim üyeleri, üniversitenin gelişimi için gerçekleştirilecek projelere destek verebileceklerini söyledi.


Aydın Adnan Menderes Üniversitesinin ulaştığı noktada öğretim üyelerimizin değerli katkılarının olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, bir neslin yetişmesinde akademik bilginin önemine değindi. Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir “Eğitim sadece bilgi aktarımı olmayıp, bütüncül bir anlayışla insan yetiştirme sanatıdır. Bu eğitim metoduyla yenilikçi, özgür, özgüven sahibi, girişimci, ahlaklı, sorumluluk bilinci yüksek insanlar yetiştirmeyi öncelik olarak gören tüm akademisyenlerimize sizlerin nezdinde teşekkür etmek isterim.” dedi.


Üniversitenin kapılarının kendilerine her zaman açık olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, öğretim üyelerimizin deneyimlerinden yararlanmaktan mutluluk duyacaklarını sözlerine ekledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 06:59
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Emekli öğretim üyeleri Rektör Aldemir’i ziyaret etti
    1. Emekli öğretim üyeleri Rektör..
    2. Haluk Alıcık, Bereketli ve Hamzallı..
    3. Avrupa DEAŞ'lıları geri almada isteksiz
    4. Yeni işe alınanlara üç aylık destek
    5. Trump'ın planına soruşturma
    6. Fransız vekilden itiraf gibi protesto:..
    7. İstanbul'da yoğun sis
    8. ABD ile Kore arasında kritik görüşme
    9. CHP'de bir kriz daha... Bu kez gençlik..
    10. Dolardaki dalgalanmaya emeklilik freni
    11. Fransa’da binler sokağa döküldü
    12. Cezaevinde çifte kazanç
    13. Gıda israfına milli çözüm
    14. Ortağı ile arkadaşını vurdu, hastane..
    15. Çanakkale'de peş peşe depremler
    16. Paha biçilemiyordu... Ele geçirildi...
    17. İstanbul’da yoğun sis kazalara neden..
    18. İstanbul’da yoğun sis kazaları..
    19. Denizli'de iş yeri yangını
    20. Endonezya'da 5,9 büyüklüğünde deprem
    21. İstanbul’da sis etkili oluyor
    22. Çin’de ev ödevi yapan robot tartışması
    23. İşe gitmeyen adam evinde ölü bulundu
    24. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    25. Katar Suudi Arabistan'ı dini siyasete..
    26. Trump'tan Kuzey Kore açıklaması
    27. İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin..
    28. Irak, Suriye sınırına "takviye güç"..
    29. Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet..
    30. Bursa'da "Sevda Şarkıları" konseri..
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Melih Gökçek, CHP'li vekili canlı yayında fena bozdu! "İddiaya var mısın?"
    Melih Gökçek, CHP'li vekili canlı yayında fena bozdu! "İddiaya var mısın?"
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları

    Günün Karikatürü

    20 Şubat 2019
    Artık o otomobillerin ömrü bitiyor... '800 KM olmalı'
    Artık o otomobillerin ömrü bitiyor... '800 KM olmalı'
    CHP petrol arama çalışmalarına karşı çıktı
    CHP petrol arama çalışmalarına karşı çıktı