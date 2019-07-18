0553 313 94 23

Emekli memur 12 yıldır tartıcılık yapıyor

Eskişehir’de yaşayan ve geçirdiği rahatsızlık sebebi ile bir ayağı kesilen memur emeklisi Ramazan Yıldırımer, 12 yıldır tartıcılık yaparak aile bütçesine katkı sağlamaya çalışıyor.

18 Temmuz 2019 Perşembe 10:56
Emekli memur 12 yıldır tartıcılık yapıyor

Eskişehir’de yaşayan ve geçirdiği rahatsızlık sebebi ile bir ayağı kesilen memur emeklisi Ramazan Yıldırımer, 12 yıldır tartıcılık yaparak aile bütçesine katkı sağlamaya çalışıyor.


Bir kamu kurumundan emekli olduktan sonra rahatsızlığı sonucu 14 yıl önce bir ayağının kesildiğini anlatan Yıldırımer, geçim sıkıntısı sebebi ile uzun yıllardır Hamamyolu’nda tartıcılık yaparak ek gelir sağlamaya çalıştığını anlattı. Çocukları okuduğu için emekli maaşı ile geçinemediğini bu yüzden bir ek yapmak zorunda kaldığını belirten Yıldırımer, "Baktım olmuyor geçim de ağırlaştı çocuklar okuduğu için tartıcılığı başladık. Her gün motosikletimle buraya gelip gün boyu tartılmak isteyen insanlara hizmet veriyorum. Belli bir miktar para istemiyor, kim ne verirse kabul ediyorum” ifadeleri kullandı.


İş piyasasında durumun geçen seneden bu yana çok fark ettiğini ve olumsuz ekonomi durumun işini de etkilediğini anlatan Ramazan Yıldırımer, “12 senedir burada tartıcılık yapıyorum. Geçen seneye kadar piyasa iyiydi, ama bu sene piyasa çok dar ve iş yok. Yani piyasa durgun, millette artık para mı yok bilmiyorum. Bu durum bizim işimizi de çok etkiledi. Geçen sene çok şükür iyiydi, ama bu sene işler kötüdür. Bizde belli bir fiyat yok vatandaş ne verirse onu alırız. Bir gün 10 lira, başka gün 15 lira kazanıyorum. Hiç olmasa evimin ekmek ve su parasını buradan kazanıyorum" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 10:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kayseri’de 1 ayda 82 bin 714 araç kontrol edildi
    1. Kayseri’de 1 ayda 82 bin 714 araç..
    2. Firari FETÖ şüphelisi yakalandı
    3. Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti..
    4. Başkan Alim Işık: "Vatandaşlarımızın..
    5. Sinop’ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
    6. Düzce'deki sel felaketiyle ilgili..
    7. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. ön..
    8. GRAFİKLİ Müziğin "tutku"lu ismi: Harun..
    9. 7 ayda 4 bin 300 hastaya anjiyografi..
    10. Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı..
    11. Tarihi kentlere "at sırtında seyahat"
    12. Gönüllülerle çocuklar kütüphane inşa..
    13. "Adana Lezzet Festivali" Akdeniz..
    14. Niğde’de masaj salonuna fuhuş..
    15. Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı..
    16. Adana’da "Nikah Turizmi"
    17. Trakyalı öğrenciler Van Kalesi’ni gezdi
    18. "Türk okçuluğu özlediği madalyaya..
    19. Nükleer füzyon reaktörü tasarlayan..
    20. Eşini cadde ortasında öldüren sanığın..
    21. Bursa’nın yıldızları Milli Takım yolunda
    22. Siirt’te PKK’ya ait çok sayıda..
    23. Kayseri’de 1 ayda 266 kişiye..
    24. Sarıkamış’ta Kızılay’a kan bağışı..
    25. Kars yaylalarında "çeçil peyniri"..
    26. Süper Lig'de transfer bombası Radamel..
    27. Vali Demirtaş: "Trafik ihmale ve..
    28. FETÖ sanığı eski öğretmene 6 yıl 3 ay..
    29. İHA’nın sesini duyurduğu aile ev..
    30. Kahramanmaraş’ta zeytinlikte yangın
    Selahattin Demirtaş hakkında karar verildi!
    Selahattin Demirtaş hakkında karar verildi!
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'

    Günün Karikatürü

    18 Temmuz 2019
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    Avrupa Türkiye'ye mecbur kalacak!
    Avrupa Türkiye'ye mecbur kalacak!