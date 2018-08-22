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Emekli maaşlarının ödeneceği tarih belli oldu!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı'ndan, "SSK ve Bağ-Kur emekli ve hak sahiplerinden ödeme günü 26 Ağustos olanlara 27 Ağustos, 27-28 Ağustos olanlara ise aynı tarihte ödeme yapılacak" açıklaması yapıldı.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 15:21
Emekli maaşlarının ödeneceği tarih belli oldu!

SGK'den yapılan açıklamada, emeklilerin bayram günlerine rastlayan aylık ödemelerinin erken ödenmesi konusunun kasıtlı olarak istismar edilmeye çalışıldığı, spekülatif haberlerle algı oluşturulmaya çalışıldığı vurgulandı.

KASITLI HABERE DİKKAT

Kasıtlı haberlere dikkat edilmesi gerektiği vurgulanan SGK açıklamasında “Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği gereğince ödeme günü cumartesi gününe rastlayan grubun ödemesi cuma, pazar gününe rastlayan grubun ödemesi pazartesi günkü grup ile birleştirilerek yapılmaktadır. Ancak ödeme günlerinden herhangi birinin cumartesi veya pazar günü dışında resmi tatil gününe rastlaması halinde, ödemelerin hangi tarihlerde yapılacağı kurumumuzca belirlenerek ilan edilmektedir” denildi.

 

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2018 Çarşamba 15:21
  1. emekli maaşları

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