Emekli maaşlarının ödeneceği tarih belli oldu!

SGK'den yapılan açıklamada, emeklilerin bayram günlerine rastlayan aylık ödemelerinin erken ödenmesi konusunun kasıtlı olarak istismar edilmeye çalışıldığı, spekülatif haberlerle algı oluşturulmaya çalışıldığı vurgulandı.

KASITLI HABERE DİKKAT



Kasıtlı haberlere dikkat edilmesi gerektiği vurgulanan SGK açıklamasında “Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği gereğince ödeme günü cumartesi gününe rastlayan grubun ödemesi cuma, pazar gününe rastlayan grubun ödemesi pazartesi günkü grup ile birleştirilerek yapılmaktadır. Ancak ödeme günlerinden herhangi birinin cumartesi veya pazar günü dışında resmi tatil gününe rastlaması halinde, ödemelerin hangi tarihlerde yapılacağı kurumumuzca belirlenerek ilan edilmektedir” denildi.