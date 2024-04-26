Emekli maaşlarına yüzde 4.57 zam
Almanya'da hükümet, emekli maaşlarına yüzde 4.57 zam yapılmasına karar verdi.
1990 yılındaki birleşmeden sonra ilk kez ülkenin tamamında zam oranı aynı oldu. Maaş artışı beklenenin üzerinde gerçekleşirken, Çalışma Bakanı Hubertus Heil bunun ülkedeki ciddi ücret artışıyla bağlantılı olduğunu belirtti. Emekliler zamlı maaşlarını 1 Temmuz'dan itibaren alacak. Ülkede enflasyon yüzde 2.2 olarak kayıtlara geçmişti. FRANKFURT
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