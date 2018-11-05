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Ekim ayı enflasyon ne kadar oldu? Emekliye enflasyon farkı ne kadar olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) beklenen ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK’in verilerine göre enflasyon, ekim ayında yüzde 2,67 artarken, yıllık bazda yüzde 25,24 oldu. Beklenti yüzde 2'ydi.

05 Kasım 2018 Pazartesi 10:20
Ekim ayı enflasyon ne kadar oldu? Emekliye enflasyon farkı ne kadar olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) beklenen ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK’in verilerine göre enflasyon, ekim ayında yüzde 2,67 artarken, yıllık bazda yüzde 25,24 oldu. Beklenti yüzde 2'ydi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Aylık TÜFE yüzde 2,67 ÜFE yüzde 0,91 yıllık TÜFE yüzde 25,24 ÜFE yüzde 45,01 oldu. Enflasyon, ekim ayında yüzde 2,67 artarken, yıllık bazda yüzde 25,24 oldu. Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Ekim ayında endekste yer alan gruplardan, konutta %4,15, ev eşyasında %3,44, gıda ve alkolsüz içeceklerde %3,22 ve eğlence ve kültürde %2,07 artış gerçekleşti. Enflasyon farkının maaşlara yansıması ne kadar olacak merak konusu. 

Memurlar ocakta yüzde 4 artı enflasyon farkı alacak

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren ocak zammı netleşmeye başladı.Ocak'ta memur emeklilerine yüzde 4 zam + enflasyon farkı verilecek. En düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 149 lira 87 kuruş. Bu maaş Ocak zammı yüzde 13.62 olursa 2 bin 442 lira 68 kuruşa çıkacak.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 10:20
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