Emekli maaşları ve 1000 TL Kurban Bayram ikramiye ödemesi ne zaman yapılır? Bayram ikramiyesi bankaya ne zaman yapacak?

SSK emeklileri, Bağ Kur emeklileri, Emekli Sandığı emeklileri, Şehit yakınları ve gaziler, Şeref aylığı alanlar Kurban Bayramı öncesi çifte bayram yaşayacak. Emekli hem maaşlarını hem de 1000 TL bayram ikramiyesini 9-10 Ağustos’ta alacak.

AK Parti seçim vaatleri arasında bulunan Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında emekliye 1000 TL bayram ikramiyesi vaadi emeklileri sevindirmişti. Ramazan Bayramı ikramiyesini bayramdan önce alan emekliler şimdi de 21 Ağustos 2018 Salı günü idrak edeceğimiz 2018 Kurban Bayramı öncesinde Kurban Bayram ikramiyesinin hesaplara yatar mı sorusunu merak ediyor. Ramazan bayramında bir hafta öncesinde yatırılan emekli ikramiyesinin Kurban Bayramı’nın 21 Ağustos Salı gününe denk gelmekte. Hükümet emeklilere çifte bayram sürprizi yapmaya hazırlanıyor. Emekliler, Kurban Bayramı’ndan önce hem ikramiyesini alacak hem de maaşını.1000’er lira ikramiyenin 9-10 Ağustos’ta ödenmesi bekleniyor.

SSK VE BAĞ KUR EMEKLİLERİ MAAŞLARI ERKEN ÖDENEBİLİR

Tam ödeme tarihi önümüzdeki günlerde Çalışma Bakanlığı tarafından duyurulacak. Ayrıca SSK ve Bağ- Kur emeklilerine Ağustos'ta bayram nedeniyle maaşlarının erken ödenmesi söz konusu olabilecek.

2018 KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜN?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın 2018 Kurban Bayram tatilinin 9 gün olacağını açıkladı.

1. günü 21 Ağustos Salı 2018,

2. günü 22 Ağustos Çarşamba 2018,

3. günü 23 Ağustos Perşembe 2018,

4. günü 24 Ağustos Cuma 2018