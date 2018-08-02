0553 313 94 23

Emekli maaşları ve 1000 TL Kurban Bayram ikramiye ödemesi ne zaman yapılır? Bayram ikramiyesi bankaya ne zaman yapacak?

SSK emeklileri, Bağ Kur emeklileri, Emekli Sandığı emeklileri, Şehit yakınları ve gaziler, Şeref aylığı alanlar Kurban Bayramı öncesi çifte bayram yaşayacak. Emekli hem maaşlarını hem de 1000 TL bayram ikramiyesini9-10 Ağustos’ta alacak.

02 Ağustos 2018 Perşembe 09:19
Emekli maaşları ve 1000 TL Kurban Bayram ikramiye ödemesi ne zaman yapılır? Bayram ikramiyesi bankaya ne zaman yapacak?

SSK emeklileri, Bağ Kur emeklileri, Emekli Sandığı emeklileri, Şehit yakınları ve gaziler, Şeref aylığı alanlar Kurban Bayramı öncesi çifte bayram yaşayacak. Emekli hem maaşlarını hem de 1000 TL bayram ikramiyesini 9-10 Ağustos’ta alacak.

AK Parti seçim vaatleri arasında bulunan Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında emekliye 1000 TL bayram ikramiyesi vaadi emeklileri sevindirmişti. Ramazan Bayramı ikramiyesini bayramdan önce alan emekliler şimdi de 21 Ağustos 2018 Salı günü idrak edeceğimiz 2018 Kurban Bayramı öncesinde Kurban Bayram ikramiyesinin hesaplara yatar mı sorusunu merak ediyor. Ramazan bayramında bir hafta öncesinde yatırılan emekli ikramiyesinin Kurban Bayramı’nın 21 Ağustos Salı gününe denk gelmekte. Hükümet emeklilere çifte bayram sürprizi yapmaya hazırlanıyor. Emekliler, Kurban Bayramı’ndan önce hem ikramiyesini alacak hem de maaşını.1000’er lira ikramiyenin 9-10 Ağustos’ta ödenmesi bekleniyor.

SSK VE BAĞ KUR EMEKLİLERİ MAAŞLARI ERKEN ÖDENEBİLİR

Tam ödeme tarihi önümüzdeki günlerde Çalışma Bakanlığı tarafından duyurulacak. Ayrıca SSK ve Bağ- Kur emeklilerine Ağustos'ta bayram nedeniyle maaşlarının erken ödenmesi söz konusu olabilecek.

2018 KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜN?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın 2018 Kurban Bayram tatilinin 9 gün olacağını açıkladı.

1. günü 21 Ağustos Salı 2018,

2. günü 22 Ağustos Çarşamba 2018,

3. günü 23 Ağustos Perşembe 2018,

4. günü 24 Ağustos Cuma 2018

 

 

 

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 09:19
  1. Kurban bayramı
  2. kurban bayram ikramiyesi 1000 tl
  3. 1000 tl kurban bayram ikramiyesi ne zaman

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Brent petrolün varili 70 doların üstünde
    1. Brent petrolün varili 70 doların üstünde
    2. Ziraat Katılım’dan, 151,3 milyon TL kâr
    3. Bekir Bozdağ: ABD'nin kararı akıl..
    4. Zamlar sanayiciyi zorlayacak
    5. Uykusuzluğa doğal çözüm!
    6. Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri..
    7. Köylüler şoke oldu! Bahçede bu halde..
    8. Mardinli Hacı adayları kutsal..
    9. KTÜ taban puanları ve başarı..
    10. Emre Akbaba transferi son buldu! İşte..
    11. "Erdoğan'ın hatrı için!"
    12. İstanbul'da hız terörü! 299..
    13. Yüzbinlerce emekliyi ilgilendiren..
    14. Kılıçdaroğlu'nun kovmak istediği..
    15. Bitlis'te ByLock kullanan eski polis..
    16. 27 asker hakkında gözaltı kararı!
    17. Mahkum önce doktoru bıçakladı, sonra..
    18. California'daki yangın binden fazla..
    19. Turkcell ‘Kopilot’la otomobilleri..
    20. CHP kurultaya mı gidiyor?
    Kelime-i Tevhid'e ağır hakaret: Ayaklar altına aldılar! Tepkiler çığ gibi
    Kelime-i Tevhid'e ağır hakaret: Ayaklar altına aldılar! Tepkiler çığ gibi
    Rusya'dan kafa bulandıran sözler: Türk askerinin çekilmesi için...
    Rusya'dan kafa bulandıran sözler: Türk askerinin çekilmesi için...
    Hastane önünde yürekleri dağlayan görüntü! 'Bir saat ninni söyledi, zor ikna ettik'
    Hastane önünde yürekleri dağlayan görüntü! 'Bir saat ninni söyledi, zor ikna ettik'
    Çarpıcı iddia: AK Parti'nin yüzde 40'ı...
    Çarpıcı iddia: AK Parti'nin yüzde 40'ı...
    ABD elçilik görevlisinden tehdit: Dolar 7 TL olacak
    ABD elçilik görevlisinden tehdit: Dolar 7 TL olacak

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Peygamber Ocağına tabur imamı şart
    Peygamber Ocağına tabur imamı şart
    Tıp Fakültesi taban puanları 2018 ÖSYM YKS sonuçları Diş Hekimliği taban puanları
    Tıp Fakültesi taban puanları 2018 ÖSYM YKS sonuçları Diş Hekimliği taban puanları