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Emekli maaşını Garanti’ye taşıyana promosyona ek bonus fırsatı

Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Akten:- "Emekli maaşını bankamıza taşıyan ya da ilk maaş bankası olarak Garanti’yi seçen müşterilerimize mevcut promosyona ek olarak 150 TL bonus veriyoruz"

05 Aralık 2018 Çarşamba 12:17
Emekli maaşını Garanti’ye taşıyana promosyona ek bonus fırsatı

İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası, emeklilere maaşlarını taşımaları veya ilk maaş bankası olarak seçmeleri halinde 450 TL’ye varan promosyonun yanı sıra ek 150 TL bonus kazanma fırsatı sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, emeklilerin 1 numaralı özel bankası olma hedefiyle çalışmalarına yön veren Garanti, emeklilere maaşlarını taşımaları veya ilk maaş bankası olarak seçmeleri halinde 450 TL’ye varan promosyonun yanı sıra ek 150 TL bonus kazanma fırsatı sunuyor.

Yıl sonuna kadar geçerli olan kampanya kapsamında emekliler, ATM ve internet bankacılığı aracılığıyla maaşlarını şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca taşıyabiliyor.

Emekli maaşını farklı bir bankadan ya da PTT aracılığıyla alan, maaşında hiçbir bloke bulunmayan Garanti müşterileri ATM ve internet bankacılığı aracılığıyla maaşını aktarabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Akten, şunları kaydetti:

"Garanti Bankası bünyesinde her zaman özel bir müşteri grubu olarak değerlendirdiğimiz emeklilerimize en iyi hizmeti vermek, onlara avantajlı fırsatlar ve kolaylıklar sunmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Emekli maaşını bankamıza taşıyan ya da ilk maaş bankası olarak Garanti’yi seçen müşterilerimize mevcut promosyona ek olarak 150 TL bonus veriyoruz. Emeklilerimiz kredi ve mevduat faizlerinde özel oranlardan yararlanabiliyor, şubelerimizde öncelikli sıra alarak işlemlerini beklemeden yapabiliyor. Bunun yanında, emeklilerimiz 1000’e yakın şubemiz ve 5 bini aşkın ATM’den maaşlarını kuruşu kuruşuna çekebiliyor."

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 12:17
  1. Garanti Bankası

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