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Emekli maaşından arttırdığı 5 bin lirayı Mehmetçiğe bağışladı

Sivas’ta yaşayan 89 yaşındaki Şükrü Karadağ, emekli maaşından artırıdığı 5 bin lirayı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfına bağışladı.

20 Haziran 2019 Perşembe 16:15
Emekli maaşından arttırdığı 5 bin lirayı Mehmetçiğe bağışladı

Sivas’ta yaşayan 89 yaşındaki Şükrü Karadağ, emekli maaşından artırıdığı 5 bin lirayı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfına bağışladı.


Sivas’ın Ulaş ilçesinde yaşayan Şükrü Karadağ, Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğünden işçi emeklisi oldu. Şükrü Karadağ’a, bir süredir emekli maaşından artırdığı 5 bin lirasını Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfına bağışladı. Bu örnek davranışa kayıtsız kalmayan Mehmetçik Vakfı Samsun Temsilcisi Orçun Çelik veUlaş Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Demirbaş, Karadağ’ı evinde ziyaret etti.



TSK Mehmetçik Vakfı Samsun Temsilcisi Orçun Çelik, Şükrü Karadağ’a örnek davranışından dolayı teşekkür etti. Şükrü Karadağ ise, ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek “Gönülden bir bağış en iyisi askere yapılan bağıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfına bağış yapmaya karar verdim.Vatanı için canını veren şehit asker ve polislere Allah’tan rahmet ve yaralılara acil şifalar diliyorum. “dedi.


Konuşmaların ardından Çelik, Şükrü Karadağ’a teşekkür plaketi takdim etti.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 16:15
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