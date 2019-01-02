Emekli maaşı zammı son dakika Aralık enflasyon oranı açıklandı mı?

2019 asgari ücret ocak zamının açıklanmasından sonra şimdi sıra emekli zam oranlarında. Milyonlarca SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve memur emeklinin gözü kulağı 2019 emekli zam haberlerine çevrildi. Emekli zam oranının belirlenmesindeki kriter ise enflasyon oranları. Peki emekli zam oranlarını belirleyecek olan Aralık enflasyon oranı açıklandı mı? Emekli maaşı zammı oranı ne olacak?

TÜİK Aralık enflasyon oranlarını ne zaman açıklayacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayı enflasyon rakamlarını 3 Ocak Perşembe günü saat 10:00'da açıklayacak. TÜİK'in açıklayacağı enflasyon rakamlarına göre memur maaşlarına baz teşkil eden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda yüzde 1,44 düşerken, Temmuz-Kasım döneminde tüketici fiyatlarında yüzde 10,64 artış meydana geldi.

Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 3,5'lik zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumunu ortaya çıkmıştı. Memurların toplu sözleşmeden kaynaklı olarak 2018 yılının ikinci yarısında yüzde 3,5 zam almış ve Aralık ayında TÜFE'nin sabit kalması veya aylık enflasyon rakamının yüzde 7,14'ten fazla düşmemesi halinde çalışan memurlar enflasyon farkı alacak.

Maaşlara zam ne zaman yansıyacak?