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Emekli maaşı alanlar dikkat! "Asgari ücret" ayarı

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına iyileştirme yapmak için düğmeye basıldı. İlk etapta 150 bin emekliye seyyanen zam yapılıp, en düşük maaş bin liraya çıkarılacak. Ardından da taban maaşın asgari ücretle eşitlenmesi gündeme gelecek ve aylığı bin 603 liranın altında olanlara zam yapılacak.

12 Ağustos 2018 Pazar 10:12
Emekli maaşı alanlar dikkat! "Asgari ücret" ayarı

Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi yılda 2 kez enflasyona endeksli zam alıyor. Bu kapsamda emekliler son olarak Temmuz'da yüzde 9.17 zam alırken; maaşları iyileştirmeye yönelik çalışmalar da sürdürüyor. Düşük maaşlı emeklilere iyileştirme için seyyanen zam hazırlıkları yapılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 100 günlük programı açıklarken, 150 bin emekliye seyyanen zam yapılacağını duyurdu. Başkan Erdoğan, “Milletimize verdiğimiz bin liranın altında emekli maaşı bırakmama sözümüzü yerine getiriyoruz. Bu kapsamda olan 150 bin kişiyle ilgili hazırlıklarımızı tamamladık, yasal düzenlemeyi bekliyoruz” dedi.

AYLIKLARA DÜZENLEME

Düzenlemenin hayata geçmesiyle en düşük maaş bin liraya çıkacak. Ancak iyileştirme çalışmaları bununla sınırlı kalmayacak. Taban maaşları daha da yukarı çekmek için çalışmalar sürecek. Önümüzdeki dönemde taban maaşın asgari ücret seviyesine çekilmesi de söz konusu olabilecek. Bu formüle göre; asgari ücretin altında maaş olmayacak.

GÖZLER KARARDA

Maaşı asgari ücretin altında olan emeklilere seyyanen zam yapılacak. Özellikle 2000'den sonra emekli olan olan SSK'lılar ile Bağ-Kur tarım emeklilerinin maaşlarında ciddi zamlar ortaya çıkacak. Halen net asgari ücret bin 603 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. Formül bu yıl hayata geçirilirse, tüm emekli maaşları bin 603 liranın üzerinde olacak. Maaşı bin 603 liranın altında olanlara zam yapılacak. Bu emeklilerin maaşları bin 603 liraya tamamlanacak.

Kaynak: Takvim

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2018 Pazar 10:12
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