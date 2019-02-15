Emekli maaş zam haberleri emekli maaş sorgulama emekli ikramiyesi 2019 evde bakım desteği

Emekliler bayram ikramiyesini ne zaman alacak? Emekli ikramiyelerinde kesintiler olacak mı? Soruları cevabını arıyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bayram ikramiyeleri, evde bakım yardımında gelir şartı hesaplanmasına dahil edilemeyecek" müjdesini vermesinden sonra milyonlarca emekli son dakika emekli haberlerini takip etmeye başladı. İşte emekli maaş, ikramiye, kesintilere ilişkin detaylar…

Emekli ikramiyelerinde gelir şartı hesaplara dahil edilmeyecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bayram ikramiyeleri, evde bakım yardımında gelir şartı hesaplanmasına dahil edilemeyecek" dedi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan bayram ikramiyesi uygulamasının, evde bakım yardımı alanların gelir şartlarında bir artış görünmesine ve bu nedenle gelir şartının aşılmasına sebep olduğunu belirterek, bu yardımı alanların mağdur olmaması için yeni bir düzenlemeye gidileceğini söyledi.

Emekli ikramiyelerinde tarih belli oldu

Bakan Selçuk, yeni düzenleme ile bu ikramiyelerin hane içinde kişi başına düşen gelir hesaplamasına dahil edilmemesi ve bu suretle evde bakım yardımı alanların mevcut yardım ve hizmetlerden faydalanmaya devam edeceklerini kaydetti. Bu düzenleme ile Sosyal Hizmetler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında verilen Kanun Teklifi Taslağı'na, "5510 sayılı Kanunun ek 18 inci maddesi uyarınca Ramazan ve Kurban Bayramlarında ödenen bayram ikramiyeleri hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir hesaplamasına dahil edilmez" cümlesi eklenecek. Evde bakım yardımında gelir ölçütü, hane içinde kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin 2/3'ünden az olması gerekiyor. Geçen yıl, 513 bin 276 faydalanıcı için yaklaşık 6,8 milyar-TL kaynak aktarıldı.

Emeklilere bayram ikramiyesi olarak 2 bin lira verilecek. Emekliler bu ikramiyenin yanında bin 305 TL de bakım desteği alabilecek. Bunun yanında gelir hesaplamasına ikramiyeler dahil edilmeyecek. Peki emekliler bayram ikramiyesini ne zaman alacak? Kesintiler olacak mı? Bu gibi soruların ayrıntıları şu şekilde...13 milyona yakın emekliye büyük müjde! Bu sene bayramlarda biner liralık ikramiye alacak olan emekliler Mayıs sonu ve Ağustos başında paraya sahip olabilecek. Yeni emekli olan vatandaşların merak ettiği kendilerine de ikramiyelerin yatıp yatmayacağı sorusuydu. Gelen bilgilere göre yeni emeklilerde bayram ikramiyelerinden faydalanabilecek. Yaklaşık 12.3 milyon emekli, bu yıl da iki bayram ikramiyesine kavuşacak. Emeklilere, Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde biner lira ikramiye ödenirken, yeni emekli olanlar da bu imkandan faydalanabilecek.

Evde bakım desteği bayram ikramiyesi nedeniyle kesilmeyecek

Meclis'e sevk edilen düzenlemeye göre; emeklilere verilen bayram ikramiyeleri, evde bakım desteği için aranan gelir şartında dikkate alınmayacak. Destek, bayram ikramiyesi nedeniyle kesilmeyecek.

Halen evde yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ayda bin 305 lira 97 kuruş evde bakım desteği ödeniyor. Bu desteği almak için hanede kişi başına düşen aylık gelirin brüt asgari ücretin aylık net tutarının 3'te 2'sinden az olması şartı aranıyor. Gelir sınırı, 2018'de 967,27 liraydı. Bu yıl da bin 219 lira 34 kuruş. Ramazan ve Kurban bayramlarında biner lira ikramiyenin hayata geçmesinin ardından, bu ödeme aylık geliri 166,66 lira artırdığından, bazı kişilerin evde bakım desteği gelir sınırını aştığı için kesilmişti.

Evde bakım desteğini kimler alıyor?

Şimdi bu sıkıntı çözülüyor. Yeni düzenlemeye göre, engellilere 'evde bakım hizmeti desteği' için yapılan aylık gelir hesaplamasına bayram ikramiyeleri dahil edilmeyecek. Bayram ikramiyeleri dahil edilerek yapılan hesaplama sonucunda evde bakım hizmeti desteği kesilen engellilere bu hizmet yeniden sağlanmaya başlanacak; ödenmeyen yardım tutarları da defaten kendilerine verilecek. Evde bakım desteğinden yararlanmak için tek şart gelir değil. Bu ödeme için Engelli Sağlık Kurulu raporunda engel oranının yüzde 50 ve üzerinde olarak belirtilmesi, ayrıca 'ağır engelli' ibaresinin yer alması isteniyor.